Вадим Карасев

Путин заявил, что в этом году в России могут быть собраны рекордные 150 млн тонн зерна

Президент России Владимир Путин заявил о возможности собрать рекордный урожай зерна в этом году. Его слова передает РИА Новости.

«Урожай в текущем году обещают быть достойным. По некоторым составляющим — просто рекордным», — сказал Путин. По оценкам экспертов, всего в этом году в России могут быть собраны 150 миллионов тонн зерна а также около 100 миллионов тонн пшеницы.

На данный момент уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил президент. При этом он напомнил, что в 2017 году в России собрали 135,5 миллиона, а в РСФСР в 1978 году — 127 миллионов тонн.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на увеличение поставок зерна с Украины в бедные страны. Он также заявил, что Москва готова бесплатно отдать развивающимся странам сотни тысяч тонн удобрений.