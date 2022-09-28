Счетная палата проверяет госпрограммы

Новые подходы к оценке госпрограмм рассмотрят на Форуме стратегов

С учетом изменений в сфере программно-целевого планирования в России переосмыслили подход к анализу государственных программ. В 2022 году Счетная палата утвердила Методику оценки качества формирования и реализации госпрограмм, которая будет полезна и при разработке нового трехлетнего бюджета. О главных акцентах нового подхода «Парламентской газете» рассказали Директор Департамента исследований и методологии Счетной палаты РФ Дарья Цыплакова и начальник инспекции по развитию методологии аудита программ и проектов Департамента исследований и методологии Счетной палаты РФ Игорь Яременко.

Двухэтапная оценка

Как рассказал Игорь Яременко, на первом этапе все госпрограммы оцениваются «экспресс-оценкой» по ограниченным параметрам с помощью специальной Методики. Затем программы, получившие низкие оценки, планируется исследовать отдельно — с более глубоким анализом на основе рискориентированного подхода. На этом этапе Счетная палата проводит полноценный аудит эффективности и стратегический аудит — с учетом ранее выявленных проблем.

Важнейший аспект нового подхода — оценка не только процесса, но и качества реализованных госпрограмм. Как известно, в целом госпрограммы реализуются хорошо: в части кассового исполнения и достижения показателей. Но что именно реализуется, какие показатели заложены в документе, как они соотносятся с конечными результатами, насколько амбициозны плановые значения — эти вопросы сейчас главные, подчеркнула Дарья Цыплакова.





От действий до реальных эффектов

Зачастую хорошо сформулированную, качественную госпрограмму реализовывать гораздо сложнее, чем недостаточно проработанную и с большим количеством технических показателей. Пока же более половины показателей госпрограмм требуют дополнительного анализа на предмет их целесообразности. Так, по итогам оценки госпрограмм за 2021 год по новой Методике выявлено преобладание технических показателей — без учета результатов для социально-экономического развития. Доля реальных высокоуровневых показателей составила лишь 22,3%, показателей без существенной динамики — 40,8%, с отрицательной динамикой — 12,3%. Именно такое качество показателей объясняет относительно высокий уровень реализации целого ряда госпрограмм, подчеркнул Игорь Яременко.

Взаимосвязь оценок качества формирования госпрограмм и оценок их реализации:





Как определить «болевые точки» госпрограмм?

Оценка качества госпрограмм по Методике принципиально отличается от подходов других ведомств. Так, например, Минэкономразвития не оценивает качество уже утвержденных и реализуемых программ. Счетная палата же, как высший независимый орган аудита, такую оценку качества проводить должна, уверена Дарья Цыплакова. Важно, что Методика предусматривает блочный характер оценки. Это позволяет делать определенные акценты в развитии госпрограммы, формировать предложения по ее доработке в рамках отдельных тематических мероприятий.

Как рассказал Игорь Яременко, все блоки госпрограммы оцениваются равнозначно, субъективные весовые коэффициенты недопустимы. При этом качество госпрограммы и ее реализация не сводятся в единую оценку, а сопоставляются друг с другом при подведении итогов и формулировании выводов.





Так, по итогам оценки состава показателей и их «амбициозности» за 2021 год госпрограмме «Развитие здравоохранения» был присвоен «высокий уровень». При этом общая оценка качества госпрограммы оказалась на «среднем» уровне из-за проблем предоставления фактических данных по достижению показателей, стабильности состава показателей. Реализована же госпрограмма на «уровне ниже среднего» — достичь запланированных высокоуровневых показателей, с учетом сопутствующих факторов, не удалось.

В программе «Реализация государственной национальной политики» по итогам оценки за 2021 год преобладали технические показатели и только 11,8% показателей характеризовали итоговые эффекты. Кроме того, госпрограмма характеризовалась нестабильностью состава показателей по причине отсутствия утвержденных методик расчета. На указанных проблемах СП РФ акцентировало особое внимание.

Методику нужно расширять

«Первый год применения новой Методики оценки госпрограмм привел к тому, что органы исполнительной власти начали обсуждать «конечные результаты» госпрограмм, работать с системой показателей. Ряд из указанных в Методике параметров будет использован и при анализе обновленных госпрограмм в рамках предварительного аудита формирования федерального бюджета на 2023-2025 годы. Полагаем, что оценка госпрограмм со стороны Счетной палаты будет и дальше мотивировать к совершенствованию механизмов при разработке и реализации госпрограмм и контролю за ее соблюдением», — подчеркнула Дарья Цыплакова.

Новый подход СП РФ учитывает передовую практику оценки госпрограмм, проблемы при их формировании и реализации. Между тем Счетная палата понимает необходимость совершенствования Методики. Эту возможность обсудят на Форуме стратегов в октябре.