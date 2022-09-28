Сергей Лазарев отправится в горячую точку
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Сергей Лазарев отправится в горячую точку

Сергей Лазарев отправится в горячую точку
Певец Сергей Лазарев может поехать на линию фронта. Радиостанция «Русское Радио» при поддержке Русского музыкального телеканала RU.TV инициирует общероссийский музыкальный патриотический марафон на всей территории России и, в первую очередь, в тех регионах, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или на линии соприкосновения. По стопам своих отцов, поддерживавших наших воинов в составе фронтовых бригад во время Великой Отечественной войны, мы создаём своего рода агитбригады из артистов «Русского Радио». Речь идёт о формировании агитбригад из таких артистов «Русского Радио», как группа «Земляне», группа «Русские», группа «Санкт-Петербург», ЮрКисс, ВладиМир, Елена Север, Маша Вебер, Григорий Лепс, IVAN, Роман Архипов, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Анна Семенович, Слава и многих другие.
Даже те, кто имеет отсрочку от мобилизационных мероприятий, способны отдать свой голос армии в прямом и переносном смысле, внести существенный вклад в формирование патриотического духа в обществе и, в первую очередь, оказать моральную поддержку тем, кто защищает Россию с оружием в руках. «Русское Радио» не в первый раз становится организатором творческих и благотворительных акций в горячих точках. Прообразом агитбригад стали выступления артистов под эгидой «Русского Радио» в Донецке, Луганске, Херсоне, Сирии, в Крыму. Поддержка и объединение соотечественников в любой точке мира – одна из важнейших задач радиостанции. Так, 11 мая 2022 г. в Луганской республиканской клинической больнице состоялся организованный «Русским Радио» праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады – в честь Дня Победы, а также Дня свободы, который Луганская Народная Республика отмечает 12 мая. Своё выступление артисты подарили военным, проходящим лечение в госпитале, а также служащим здесь медикам. Радиостанция вместе с артистами собрала для пациентов больницы необходимую гуманитарную помощь, в том числе одежду, предметы гигиены, а также расходные медицинские материалы.  
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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