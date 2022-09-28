Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»

Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»
Певец Сергей Лазарев взял Никиту и Аню с собой на работу. Сергей Лазарев является одним из самых известных певцов в России. Он больше 20 лет выступает на сцене и несколько раз ездил на «Евровидение». В последнее время артист все чаще становится ведущим телевизионных проектов. Недавно он стал членом жюри в новом проекте «Аватар», которое стартовало на НТВ. Отметим, что Лазарев хранит свою личную жизнь в тайне. После расставания с Лерой Кудрявцевой он не говорит о своих сердечных делах. Но у него появились дети, которых артист первые года скрывал. Суррогатная мама подарила ему сына Никиту, а потом и дочку Анну. Старший наследник певица учится во втором классе и ходит на занятия по танцам в школу Аллы Духовой. На этот раз Лазарев привез детей к себе на работу. Малыши оказались за кулисами шоу «Аватар». Певец заснял, как его дети танцуют. Мальчик был в водолазке, ботинках и спортивных брюках. Аня облачилась в розовый костюм и резиновые сапоги лимонного цвета. Она тоже решила не отставать и пустилась в пляс.
«Артисты», – написал Лазарев. Поклонники восхитились малышами. Многие отметили, что Аня очень подросла. Другие заметили, что дети такие же талантливые, как папа. «Как это трогательно», «Никита шикарно танцует», «Это главная радость теперь — дети»«, «Сережа, какие они у тебя классные», «Дочка у вас очень обаятельная», «Они могли бы стать участниками шоу», «Аня просто прелесть», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

Гороскоп на октябрь 2022 года от Анжелы Перл
Гороскоп на октябрь 2022 года от Анжелы Перл
Бывшего мужа Курковой могут мобилизовать в России, в то время как его брата призвали на Украине
Бывшего мужа Курковой могут мобилизовать в России, в то время как его
Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое расширение для игры
Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое
В России заявили о провале попытки Зеленского сорвать частичную мобилизацию
В России заявили о провале попытки Зеленского сорвать частичную
Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора
Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора
Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора
Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора
Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»
Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»
Андрей Малахов рассказал о разводе с женой
Андрей Малахов рассказал о разводе с женой
Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией
Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией
Дубровский недоволен ролью «проходного билета»
Дубровский недоволен ролью «проходного билета»
Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы
Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и
Прошел в миллиметрах от ДТП
Прошел в миллиметрах от ДТП

Топ на сегодня

Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Между Грецией и Турцией усиливается противостояние из-за военной техники на островах в Эгейском море
Между Грецией и Турцией усиливается противостояние из-за военной
"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова завоевала сердце Петросяна
"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова

Еще по теме

Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Сергей Лазарев показал, как его дети развлекались в парке аттракционов в Абу-Даби
Дети Сергея Лазарев провели выходные с бабушкой в парке развлечений