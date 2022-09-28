Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией
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Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией

Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией
Стилист Сергей Зверев в мантии и короне собрался в военкомат, чем возмутил журналистку. Журналистка Алена Жигалова раскритиковала Сергея Зверева, который недавно пошутил над частичной мобилизацией. Отслуживший ранее в российской армии стилист надел королевскую мантию и под песню «Ради тебя» прошелся по шикарной лестнице.
«Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата???» — написал он в соцсетях. По словам Жигаловой, поступок Зверева на данный момент — неуместный. «Это же просто издевательство!» — заявила она.
# Шоу-бизнес Зверев Сергей
По материалам: z-aya

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