Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией

Стилист Сергей Зверев в мантии и короне собрался в военкомат, чем возмутил журналистку. Журналистка Алена Жигалова раскритиковала Сергея Зверева, который недавно пошутил над частичной мобилизацией. Отслуживший ранее в российской армии стилист надел королевскую мантию и под песню «Ради тебя» прошелся по шикарной лестнице.«Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата???» — написал он в соцсетях. По словам Жигаловой, поступок Зверева на данный момент — неуместный. «Это же просто издевательство!» — заявила она.