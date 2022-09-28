Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер

Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер
Звезда балета Сергей Полунин попал в очень не красивую ситуацию. Танцор опубликовал в соцсетях видео, в котором поделился возмутившим его случаем. На гастролях в Узбекистане на танцора обрушилась волна критики. Организаторы стали кричать на него и требовали выключить музыку. Принимающая сторона возмутилась тем, что Полунин танцевал под песню «Встанем» певца SHAMAN. Организаторы явно недолюбливают россиян, уверен артист. «Хотел поделиться информацией и попросить помочь разобраться с этим. Инцидент произошел вчера в Ташкенте после того, как я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова. Сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана позволили себе орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню?» Мол, ее нужно было сразу выключить. Позволили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам суточные. Они приехали, потратили свое время, выступили, провели два успешных концерта. И после этого решили нас судить и отсудить деньги, которые заплатили», — негодует 32-летний артист балета.
Сергей намерен добиться справедливости. «У меня просто нет слов. Я обычно не люблю рассказывать про такие вещи, но когда родина находится в таком трудном положении, нужно помогать, понимать. И у работников этого фонда хватает ума орать, когда поется про погибших русских солдат... Я очень хочу, чтобы мне помогло Российское посольство в Узбекистане разобраться в этом. Мы не должны прогибаться под такие вещи, мы не должны позволять поступать так с русскими артистами, с русской культурой», — утвердил Полунин. Поклонники поддержали кумира. «Сергей, столько боли и обиды в вашем голосе... Вы гениальный артист, спасибо вам за все. Это все провокация»; «Это явно были подсадные утки. Берегите себя!»; «Спасибо вам за мнение и творчество. Держитесь, мы с вами», — пишут подписчики.
# Шоу-бизнес Полунин Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

В Ижевске простились с детьми и учителями, погибшими от рук психически невменяемого стрелка
В Ижевске простились с детьми и учителями, погибшими от рук
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных
Анну Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
Анну Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер
Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер
Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не плохое наследство
Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не
Катерина Шпица оказалась в списке самых некрасивых актрис
Катерина Шпица оказалась в списке самых некрасивых актрис
Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти
Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти
Сергей Лазарев отправится в горячую точку
Сергей Лазарев отправится в горячую точку
Сообщение о взрыве в Дагестане оказалось недостоверным
Сообщение о взрыве в Дагестане оказалось недостоверным
Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить в чистоте белые кроссовки
Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить в чистоте
Невестка диктора Аллы Данько сбежала от ее сына к олигарху
Невестка диктора Аллы Данько сбежала от ее сына к олигарху
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)

Топ на сегодня

В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к Лорак. Соцсети звезд
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и
Кредит под залог дома или земельного участка
Кредит под залог дома или земельного участка
Иван Охлобыстин рассказал о военной мобилизации
Иван Охлобыстин рассказал о военной мобилизации

Еще по теме

Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
Парижская опера отказалась приглашать танцора Сергея Полунина из-за высказываний о полных людях
Сергей Полунин перенес шоу из-за операции
Украинский артист Балета Сергей Полунин получил российское гражданство