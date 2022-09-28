Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер

Звезда балета Сергей Полунин попал в очень не красивую ситуацию. Танцор опубликовал в соцсетях видео, в котором поделился возмутившим его случаем. На гастролях в Узбекистане на танцора обрушилась волна критики. Организаторы стали кричать на него и требовали выключить музыку. Принимающая сторона возмутилась тем, что Полунин танцевал под песню «Встанем» певца SHAMAN. Организаторы явно недолюбливают россиян, уверен артист. «Хотел поделиться информацией и попросить помочь разобраться с этим. Инцидент произошел вчера в Ташкенте после того, как я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова. Сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана позволили себе орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню?» Мол, ее нужно было сразу выключить. Позволили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам суточные. Они приехали, потратили свое время, выступили, провели два успешных концерта. И после этого решили нас судить и отсудить деньги, которые заплатили», — негодует 32-летний артист балета.Сергей намерен добиться справедливости. «У меня просто нет слов. Я обычно не люблю рассказывать про такие вещи, но когда родина находится в таком трудном положении, нужно помогать, понимать. И у работников этого фонда хватает ума орать, когда поется про погибших русских солдат... Я очень хочу, чтобы мне помогло Российское посольство в Узбекистане разобраться в этом. Мы не должны прогибаться под такие вещи, мы не должны позволять поступать так с русскими артистами, с русской культурой», — утвердил Полунин. Поклонники поддержали кумира. «Сергей, столько боли и обиды в вашем голосе... Вы гениальный артист, спасибо вам за все. Это все провокация»; «Это явно были подсадные утки. Берегите себя!»; «Спасибо вам за мнение и творчество. Держитесь, мы с вами», — пишут подписчики.