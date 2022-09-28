Шакиру обвиняют в шести налоговых преступлениях. Ей грозит тюрьма и 24 миллиона евро штрафа

Вадим Карасев

45-летнюю певицу Шакиру уже давно начали обвинять в уклонении от уплаты налогов, но на сделку она не пошла. Артистка отказалась платить и признавать свою вину, так что теперь испанская прокуратура взялась за нее всерьез.

Прокуратура Барселоны будет добиваться для певицы тюрьмы на срок более 8 лет и почти 24 миллиона евро штрафа. Ее обвиняют в неуплате налога за доходы, полученные в период с 2012 по 2014 год.

Прокуроры утверждают, что Шакира переехала в Испанию в 2011 году, но налоговое резидентство у нее осталось на Багамах. 19 сентября прокуратура обязала ее предстать перед судом за шесть налоговых преступлений, но артистка себя виноватой не считает.

Эти обвинения ложны. Я провела более 240 дней за пределами Испании, поэтому я никак не могла претендовать на статус резидента. Испанские налоговые органы увидели, что я встречаюсь с гражданином Испании, и у них потекла слюна. Понятно, что они хотели получить эти деньги, несмотря ни на что.

Адвокаты певицы настаивают, что до 2014 года основную часть дохода она получала на международных турах, а не на испанских сценах. Однако в 2015 она окончательно переехала в Испанию, и с тех пор все ее налоговые обязательства выплачены.

Шакира и Жерар Пике встретились на матче сына, но проигнорировали друг друга

В июне звездная пара со скандалом рассталась, когда появилась информация об изменах со стороны футболиста. После расставания они перестали общаться, но общие дети вынуждают иногда видеться. Недавно пара встретилась на бейсбольном матче 9-летнего сына Милана.

По сообщениям издания TMZ Sport, звезды решили игнорировать друг друга и сели на расстоянии нескольких метров. Оба пришли со своими матерями, но Шакира решила прихватить еще и друзей.

К слову, певица требует единоличной опеки над детьми, но Пике согласится на такое, только если она будет выплачивать ему алименты и пять рейсов до США в год.

