Сменить имидж и привлечь перемены: лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года

Если вы решили сменить имидж во втором осеннем месяце, стоит обратить внимание на подсказки, которые дает лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года. Запишитесь к мастеру в благоприятные дни, чтобы процедура прошла успешно, а также положительно отразилась на общем состоянии волос и на вашей жизни в целом.

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2022 года

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид локонов и обзавестись удачей, важно обращать внимание на благоприятные и опасные дни для их окрашивания. С помощью лунного календаря можно будет составить планы на месяц и определиться, когда лучше записаться к мастеру на процедуру.

1 октября спутник пребывает в знаке Стрельца. Если планировали окрашивание в субботу, запишитесь к мастеру до 13 часов дня. Тогда процедура пройдет успешно и сделает вас еще привлекательнее. Аура дня идеально расположена для смены образа, что повлечет за собой положительные перемены.

в период со 2 по 4 октября диск Луны находится в Козероге. Второе и третье число подходят для обновления цвета и полной его смены. Кроме того, можно поймать фортуну за хвост, если покрасить локоны в темные или рыжие оттенки.

4 октября лучше всего выполнить профилактические процедуры по восстановлению прядей и их укреплению.





5 и 6 октября лунный диск продолжает набирать силу в знаке Водолея. Чтобы не испортить свои локоны и не огорчиться выбранным цветом, отложите процедуру смены образа в эти дни. Большую пользу волосам принесут ополаскивания с травами, которые обладают целебными свойствами.

7 и 8 октября благоприятные дни для проведения процедуры окрашивания, к тому же смена образа поможет обрести уверенность и положительно отразиться на общем состоянии организма.

9 октября состоится полнолуние в знаке Овна. Окрашивать пряди не рекомендуется, так как под влиянием сильной энергии спутника могут случиться неудачи и резкая смена настроения.

10 октября лунный диск начнет убывать в огненном знаке. Окрашивание в светлые оттенки пройдет удачно и поможет восстановить внутренний баланс.

11 и 12 октября лунный диск продолжает свое убывание теперь в созвездии Тельца. Это благоприятное время для смены и обновления цвета волос, однако использовать нужно натуральные красители, чтобы не вызвать сухость кожи головы.

в период с 13 по 15 октября спутник будет пребывать в знаке Близнецы. Это самое подходящее время для смены привычного оттенка волос в более яркие цвета. Смелые эксперименты с локонами привлекут положительную энергию и перемены, а также помогут обрести уверенность.





16-17 октября Луна переместится в знак Рака и продолжит свое убывание. Обновление цвета волос рекомендуется отложить, а вот профилактические и ухаживающие процедуры, наоборот, стоит провести. Если все же окрасить волосы в новый цвет, это может повлечь за собой депрессивное состояние.

в период с 18 по 20 октября спутник будет пребывать в огненном знаке Льва. Аура этого периода идеально подходит для окрашивания, а новый цвет поможет обрести уверенность и зарядиться оптимизмом. Однако кардинально менять свой имидж не стоит, лучше всего покрасить пряди в более натуральный оттенок.

период с 21 по 22 октября идеальное время для записи к специалисту на окрашивание прядей. Удачным будет абсолютно новый образ и просто подкрашивание корней. Смена имиджа поможет стать увереннее и решительнее.

23 и 24 октября лунный диск теряет свою силу в знаке Весы. Период категорически не подходит для смены цвета локонов. Уместными будут профилактические и восстанавливающие процедуры.





период с 25 по 27 октября – время новолуния, которое состоится 25 числа в знаке Скорпиона. Если внести изменения в свой образ, это поможет раскрыть в себе новые таланты и наполнит энергией для новых свершений. Также новый цвет поможет привлечь перемены положительного характера.

28 и 29 октября спутник продолжает рост в знаке Стрельца. Окрашивание лучше отложить, так как аура периода может вызвать перепады настроения и негативно повлиять на принятие решения.

в период с 30 по 31 октября лунный диск переместится в созвездие Козерога. Это благоприятное время для обновления цвета волос и кардинальных перемен во внешности. Можно смело записываться к специалисту на процедуру в эти дни, если хотите привлечь к себе удачу и процветание.

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