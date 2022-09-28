Смерть Елизаветы II не сплотила. Король понизил статусы принца Гарри и Меган Маркл
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Смерть Елизаветы II не сплотила. Король понизил статусы принца Гарри и Меган Маркл

Смерть Елизаветы II не сплотила. Король понизил статусы принца Гарри и Меган Маркл

8 сентября ушла из жизни королева Елизавета II. Казалось, трагедия должна сплотить привилегированную семью. Говорят, Карл III даже согласился на приезд Меган Маркл лишь бы восстановить связь с сыном. Однако затея очевидно не возымела успеха.


Как сообщают зарубежные журналисты, принц Гарри и Меган Маркл были понижены в ранге. Соответствующая информация размещена и на официальном сайте королевской семьи. Теперь ниже герцога и герцогини Сассекских только принц Эндрю, который лишился титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

Напомним, что два года назад супруги отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Вскоре они дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое рассорило их с остальными членами семьи.

Кроме того, чета стала требовать от Карла III даровать их детям — трехлетнему Арчи и годовалой Лилибет — титулы принца и принцессы. Новоиспеченный король согласился на уступку, однако заявил, что наследников не будут называть «Ваше королевское Высочество». Подобные условия стали новым камнем преткновения в общении родственников.

Недавно Меган заявила, что супруг больше не намерен поддерживать связь с отцом и даже якобы внес того в черный список. И только внезапная смерть Елизаветы II, казалось, на время сплотила семью. Говорят, Карл III лично пригласил герцогов проститься с королевой, надеясь на установление мира. Но, по слухам, даже на похоронах не обошлось без некрасивых сцен.

«Король обижен и разочарован, но он всегда говорил, что любит Гарри безоговорочно. Монарх также хочет быть хорошим дедушкой для Арчи и Лилибет», — говорят инсайдеры.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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