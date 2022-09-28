СМИ: Турция предъявит альтернативу российской «Мир» в ближайшие дни
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СМИ: Турция предъявит альтернативу российской «Мир» в ближайшие дни

СМИ: Турция предъявит альтернативу российской «Мир» в ближайшие дни

В ближайшие дни правительство Турции раскроет детали платежной системы, которая станет альтернативой российским картам «Мир», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Aydınlık.

Подробности механизма будут объявлены через день или два, следует из публикации. Накануне сообщалось, что турецкие банки отказались от использования карт «Мир». Однако в турецком Ziraat Bank агентству заявили, что не получали уведомлений о прекращении приема российских карт.

Карты «Мир» в Турции поддерживали пять крупнейших банков — частные Denizbank и Is bankasi и государственные Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank.

19 сентября Denizbank и Is bankasi перестали обслуживать карты российской платежной системы. Это решение последовало спустя несколько дней после новостей о том, что США пытаются давить на турецкие банки, которые поддерживают работу с «Миром». В Вашингтоне опасаются, что Москва будет использовать платежную систему для ухода от западных санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября заявил, что Анкара ищет варианты для проведения расчетов с Россией из-за угрозы санкций США.

 

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По материалам: pnp.ru

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