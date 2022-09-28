Вадим Карасев

Публикация об опечатанных военкоматами квартирах в Москве оказалась недостоверной

Сообщение об опечатанных военкоматами квартирах в Москве оказалось недостоверным.

27 сентября в Telegram-канале Baza появилось сообщение, что в Москве сотрудники военкоматов и люди, разносящие повестки, начали «опечатывать» двери квартир, в которые они не смогли попасть. Отмечается, что подобные случаи были зафиксированы в восточном округе столицы.

В самой публикации канала слово «опечатывать» взято в кавычки и используется в переносном значении, однако из-за неверного посыла информации, читатели могли недостоверно воспринять информацию. На самом деле же это обычная записка, наклеенная на скотч. Она содержит в себе адреса и телефонные номера военных комиссариатов. Скорее всего, их сотрудники не застали никого дома и оставили информационный лист с просьбой связаться с указанным контактным лицом.

Сам процесс опечатывания квартиры выглядит иным образом. Например, с помощью штока и пломбира под пластилин. Также, на опечатанной квартире должна содержаться наклейка с печатью, фамилией, именем, отчеством и подписью должностного лица, опечатавшего квартиру.

При этом сотрудники военкоматов не уполномочены опечатывать квартиры. Опечатывание квартиры осуществляется для обеспечения сохранности недвижимости и находящегося в ней имущества от незаконного проникновения. Как правило, опечатывание квартиры производится после ее вскрытия.

Публикация получила широкий охват в российских СМИ, социальных сетях и Telegram-каналах. Так, про это написали издания News.ru, «Свободные новости. FreeNews-Volga», KU Life, паблики «Новости мира 24» (13 тысяч подписчиков), «Курьер.Среда» (25 тысяч подписчиков), «Недвижимость — Москва МСК квартиры дома комнаты» (176 подписчиков), каналы «Мобилизация» (1124 подписчика), фейковый канал телеканала «360», (1134 подписчика), «Новые Известия» (18 тысяч подписчиков) и другие.