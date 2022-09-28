США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованнымиПрайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России как «полностью сфабрикованные». Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс считает, что результаты референдумов не отражают волеизъявление народа Украины. По его словам, американская сторона готовится ввести новые санкции в предстоящие дни. «Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации», — подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что Соединенные Штаты продолжат считать эти территории частью Украины, никогда не признают результаты референдумов и продолжат оказывать помощь Киеву.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Светлана Иванова показала редкое фото 10-летней дочки от Джаника Файзиева
Светлана Иванова показала редкое фото 10-летней дочки от Джаника
Прохор Шаляпин стал объектом расследования
Прохор Шаляпин стал объектом расследования
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа
В сети появилось фото с регистрации в ЗАГСе Прилучного и Брутян
В сети появилось фото с регистрации в ЗАГСе Прилучного и Брутян
Алеся Кафельникова в розовых стрингах появилась перед публикой
Алеся Кафельникова в розовых стрингах появилась перед публикой
Лунный день сегодня 29 сентября 2022 года
Лунный день сегодня 29 сентября 2022 года
Психолог растоптала Аллу Пугачеву: «До двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла»
Психолог растоптала Аллу Пугачеву: «До двойняшек она пила как тварь,
Запасы нефти и газа в России оценили
Запасы нефти и газа в России оценили
Уже известно о 9 играх, которые пополнят Game Pass в октябре
Уже известно о 9 играх, которые пополнят Game Pass в октябре
Лучшие представители бэкстейдж-профессий получили награды на сцене Большого театра
Лучшие представители бэкстейдж-профессий получили награды на сцене
Как сделать на зиму простые и полезные заготовки из облепихи
Как сделать на зиму простые и полезные заготовки из облепихи
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
США назвали результаты референдумов о присоединении к России

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
Восхождение Виктории Бони сопровождается сплошными трагедиями
Восхождение Виктории Бони сопровождается сплошными трагедиями
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Еще по теме

Сербия не признает результаты референдумов на территории Украины
Перед началом референдумов в освобожденных территориях заработали инфопункты
Швейцария готова ввести санкции против России из-за референдумов
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не признает итоги референдумов на Украине