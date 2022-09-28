США разрешили Киеву наносить удары по идущим в Россию территориям

Вадим Карасев

Блинкен: США не возражают, чтобы Киев наносил удары по идущим в состав России территориям 660тысяч снарядов и ракет поставили США Украине с начала февраля Общее количество оружия, которое Вашингтон передал Киеву с начала российской военной спецоперации, ранее называл Пентагон. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся.Атаки ВСУ по Донбассу после референдума будут приравниваться к нападению на Россию

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вероятные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Донбасса, Запорожья и Херсонской области после принятия положительного решения на референдумах будут приравниваться к нападению на Россию. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что все возможные новые территории России полностью защищены государством.

Кроме того, посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что, допуская удары по ЛНР и ДНР, США становятся стороной украинского конфликта.

Ранее Блинкен заявлял, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.

27 сентября завершились референдумы на подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.