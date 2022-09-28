Стал известен порядок розыска уклоняющихся от повестки россиян

Вадим Карасев

В Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации

Власти Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов из числа подлежащих частичной мобилизации россиян. О порядке процедуры рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, пишет «Сибкрай».

По его словам, в случае отсутствия призывника дома сотрудники комиссариатов начинают опрашивать его соседей и родственников. При этом представитель военкомата не имеет права заходить в квартиру и проводить обыск, однако может сделать запрос по месту работы. Кудрявцев напомнил, что повестка должна вручаться лично в руки. «Местоположение — где угодно. И ночью, и днем, и на улице», — подчеркнул он.

Если призывника не удается найти, то он попадает в списки, которые передаются в МВД. После этого полиция начинает розыск уклониста по своим базам.

Вручение повестки не означает автоматический призыв, подчеркнул Кудрявцев. По его словам, в комиссариатах прекрасно понимают, что с момента постановки на воинский учет у запасников могли появиться серьезные болезни. «Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», — объяснил он.

Ранее курсант, разносящий призывникам повестки, рассказал детали мобилизации. По его словам, россиянам вручается два типа повесток — по месту жительства и по месту работы. Иногда курсанту говорят приходить по адресам подлежащих мобилизации повторно, чтобы застать их дома.