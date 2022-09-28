Стало известно о намерении ЕС ввести санкции против Дугина и Расторгуева
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Стало известно о намерении ЕС ввести санкции против Дугина и Расторгуева

Стало известно о намерении ЕС ввести санкции против Дугина и РасторгуеваPolitico: ЕС намерен ввести санкции против Дугина, Расторгуева и Лушникова

В рамках восьмого пакета санкций Евросоюз намерен расширить список персональных санкций против россиян. Об этом сообщает Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии.

«В части персональных санкций ЕС, сообщает издание, намерен ввести их против почти 30 физлиц и восемь компаний. В том числе речь идет о философе Александре Дугине, певце и лидере группы «Любэ» Николае Расторгуеве и главе концерна «Калашников» Алане Лушникове», — отметило издание.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российскую нефть. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что введение предельных цен на нефть «поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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