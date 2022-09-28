Стало известно об отказе госбанков Турции работать с картами «Мир»
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Стало известно об отказе госбанков Турции работать с картами «Мир»

Стало известно об отказе госбанков Турции работать с картами «Мир»NTV: три госбанка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир»

Три государственных банка Турции вслед за частными приняли решение о выходе из российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Как стало известно изданию, госбанки отказались от использования этих карт утром 27 сентября. В то же время официального подтверждения данной информации не поступало. Предполагается, что это может произойти 28 сентября.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир».

В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались частные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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