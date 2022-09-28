Светлана Лобода требовала ошеломительные деньги за свои выступления
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Светлана Лобода требовала ошеломительные деньги за свои выступления

Светлана Лобода требовала ошеломительные деньги за свои выступления
Как оказалось, у певицы Светланы Лободы «губа не дура». Артистка много лет успешно гастролировала по России. Однако большую часть доходов певицы составляли гонорары за корпоративы. По словам директора концертного агентство RocketBooking Антона Добрина, в свое время экс-солистка «ВИА Гры» брала по 85 тысяч евро за каждое частное выступление. «В основном все выступления держатся на личности продюсера, успех артиста это только половина составляющей. Но Светлана очень высоко подняла планку», — рассказал Антон Woman.ru.
Некоторые мероприятия звезда оценивала в разы дороже обычных. Правда, не всегда заказчики соглашались на ее условия. «Был случай, когда ее хотели видеть на свадьбе на Мальдивах. В итоге артистка запросила 250 тысяч евро за выступление и два чартера из Киева и Москвы, чтобы добавить всех ее артистов», — вспомнил Добрин.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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