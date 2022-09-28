Светлана Лобода вдруг заговорила о мире

Певица Светлана Лобода начала призывать к миру. После объявления в России мобилизации певица Светлана Лобода заговорила о мире, процитировав слова Чарли Чаплина.«Мы не должны ненавидеть друг друга. В мире найдется место для каждого из нас. Наша Земля необъятна. Она накормит всех. Мы можем жить счастливо, свободно, но забыли, как это делать», — напомнила высказывание комика в картине «Великий диктатор» украинская певица. Отметим, что Светлана Лобода в настоящее время возобновила гастрольную деятельность. Она обнародовала на своем сайте плотный график по различным странам, включая Америку и Таджикистан, вплоть до конца года.