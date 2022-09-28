Светлана Лобода вдруг заговорила о мире
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Светлана Лобода вдруг заговорила о мире

Светлана Лобода вдруг заговорила о мире
Певица Светлана Лобода начала призывать к миру. После объявления в России мобилизации певица Светлана Лобода заговорила о мире, процитировав слова Чарли Чаплина.
«Мы не должны ненавидеть друг друга. В мире найдется место для каждого из нас. Наша Земля необъятна. Она накормит всех. Мы можем жить счастливо, свободно, но забыли, как это делать», — напомнила высказывание комика в картине «Великий диктатор» украинская певица. Отметим, что Светлана Лобода в настоящее время возобновила гастрольную деятельность. Она обнародовала на своем сайте плотный график по различным странам, включая Америку и Таджикистан, вплоть до конца года.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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