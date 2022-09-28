Тамара Глоба в гороскопе на 29 сентября 2022 года советует не конфликтовать в первой половине дня

Тамара Глоба в гороскопе на 29 сентября 2022 года рассказывает о том, что в целом день ожидается не столь легким, как хотелось бы. Существует весьма высокая вероятность того, что люди будут конфликтовать друг с другом в первой половине дня. Поэтому так важно держать себя и свои эмоции в руках, не поддаваться провокациям и стараться быть сдержанным. А вот во второй половине дня усилится влияние положительных тенденций. Весьма вероятно, будут решены какие-то финансовые вопросы, которые давно не давали покоя.

Тамара Глоба в гороскопе на 29 сентября 2022 года советует не давать и не брать в долг

Овен (21 марта — 19 апреля)

День не обещает быть самым благоприятным. Однако при этом в его начале у Овнов могут наблюдаться некоторые успехи. Вполне разрешается взяться за какое-то сложное дело. Овны могут завести новые полезные знакомства. Однако хорошее впечатление на окружающих едва ли удастся произвести. А во второй половине дня от физических нагрузок стоит отказаться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этот день окажется довольно противоречивым. Начнут возникать разного рода проблемы, но при этом можно добиться кое-где положительных результатов на работе. Также вероятны финансовые доходы. Благодаря им Тельцы могут совершить удачные покупки. Пока что давать в долг и брать не стоит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день больше всего подходит для учебы, саморазвития, сбора полезной информации, которая пригодится в будущем. Близнецам стоит задавать вопросы более опытным людям и учиться у них. Если кому-то были даны обещания, нужно их обязательно выполнить. А во второй половине дня лучше расслабиться, отдохнуть и набраться силы и энергии.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день окажется довольно благоприятным и плодотворным. У Раков начнется прилив сил и энергии. Настойчивость поможет решить любой вопрос, даже самый сложный. А в контактах важно проявить разборчивость. Доверять малознакомым людям вообще не стоит. Также вероятны финансовые расходы и потери.

Тамара Глоба в гороскопе на 29 сентября 2022 года советует никуда не торопиться

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам не рекомендуется торопиться в каких-то делах и принимать поспешные решения. Могут произойти недопонимания с окружающими, после чего дела пойдут не по плану. На работе и даже дома могут произойти конфликты. Но во второй половине дня влияние позитивных тенденций усилится. Этот период подходит для общения с родными и близкими и обсуждения планов на будущее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День окажется сложным. Девам придется принимать весьма сложные решения. И прежде чем это делать, важно хорошенько все взвесить и обдумать. Интуиция подскажет, как действовать на работе в той или иной ситуации. А что касается личных отношений, то здесь не всё так просто. Девам нелегко оценить самих себя со стороны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С профессиональной точки зрения день окажется довольно сложным. В делах могут происходить задержки, поэтому все пойдёт не по плану. Люди, на которых обычно рассчитывают Весы, могут подвести. Но при этом есть высокая вероятность найти союзников и единомышленников. Деловые отношения с одним человеком вскоре могут перерасти в романтические. А новые знакомства окажутся интересными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На работе дела будут складываться намного лучше, чем планировалось. Скорпионы смогут добиться успеха, а обстоятельства сложатся самым удачным образом. Появятся новые интересные идеи. Единомышленники помогут и поддержат, если поделиться с ними мыслями о новом деле. Также вероятны еще и романтические приключения. А во второй половине дня рекомендуется заняться творчеством.

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Тамара Глоба в гороскопе на 29 сентября 2022 года советует доверять своей интуиции

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В целом день окажется нейтральным. Особых успехов Стрельцы не смогут достигнуть. Если встретиться с единомышленниками, то можно договориться о совместных действиях на будущее. Некоторые деловые отношения в скором будущем перерастут в дружеские, а возможно, даже и в романтические. Также Стрельцам рекомендуется доверять своей интуиции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день Козерогам не стоит заниматься какими-то сложными делами. Дело в том, что справиться с ними, скорее всего, не удастся. Могут произойти недопонимания с окружающими. А потом придется потратить много силы и времени для того, чтобы восстановить связи. Финансовая картина в этот день весьма благоприятная, им удастся пополнить свой бюджет. Также у Козерогов выпадет шанс заключить удачную сделку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если держать себя в руках и не проявлять лишние эмоции, то можно будет добиться успеха. На работе могут произойти некоторые разногласия. Но, к счастью, Водолеи не допустят того, чтобы произошел серьёзный конфликт. Появится возможность восстановить старые связи, но Водолеям это сейчас не нужно. А с близкими в этот день будет трудно найти общий язык.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если хочется достигнуть каких-то успехов в этот день, придется приложить максимум усилий. Могут возникнуть неожиданные преграды, и чтобы их преодолеть, придется настоять на своем. Также в этот день вероятны напрасные расходы. Лучше всего пока что отложить финансовые вопросы. Также не стоит доверять окружающим. Здесь важно проявить разборчивость. Лучше прислушаться только к тем, кто уже много раз выручал и помогал в трудную минуту.