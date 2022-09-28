Татьяна Лазарева решила через суд оспорить свой статус

Ведущая Татьяна Лазарева вдруг стала не согласна со статусом иноагента. Признанная в России иноагентом Татьяна Лазарева* решила оспорить этот статус. Телеведущая уверяет, что никогда не зарабатывала деньги за границей. Соответствующее заявление поступило в московский суд 16 сентября. Первую беседу по данному делу назначили на 3 октября.«Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления», — указано в графе о категории дела. Лазарева*, напомним, сбежала из России еще давно. Сначала она жила в Киеве, а в начале года перебралась в Испанию. Телеведущая утверждает, что с голоду в Европе не умирает, но надеется вернуться в Россию. *Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.