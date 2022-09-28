Тело директора дочерней компании РЖД Павла Пчельникова обнаружили на балконе

В Москве скончался директор по коммуникациям дочерней компании РЖД «Цифровая логистика» Павел Пчельников. Его тело нашли на балконе собственной квартиры.

Труп 52-летнего Павла Пчельникова был обнаружен в 6.30 в его квартире на Коломенской набережной. Тело находилось на балконе. Характер травм позволил предположить, что коммерсант покончил с собой. Погибший занимал пост директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» (специализация — грузовые перевозки).