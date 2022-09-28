Тимати рассказал о своем побеге за границу
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Тимати рассказал о своем побеге за границу

Тимати рассказал о своем побеге за границу
Рэпера Тимати заметили среди толпы мужчин, которые пытаются избежать призыва. Тысячи мужчин пытаются избежать частичной мобилизации и бегут из России. Многие из них сегодня буквально застряли в Верхнем Ларсе — контрольно-пропускном пункте Северной Осетии. Среди них нашелся парень, очень похожий внешне на рэпера Тимати. Рэпер уже высказался по этому поводу. Не обошлось здесь без иронии. «Да, это я. В крысу решил сквозануть через перевал, вместо бизнес-класса в Дубцы. Надо быть проще и ближе к народу!» — съязвил в личном блоге 39-летний Тимур.
К слову, недавно Тимати ездил в Узбекистан, тогда его захейтили за то, что он якобы сбежал из страны. Звезда по возвращении в Москву ответил недоброжелателям, подчеркнув, что не бросит Родину в сложное время. «Я дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о перекрытии неба и военном положении не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с этим живу. Пока есть время, буду развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать. В отношении частичной мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах. Мол, раз я такой патриот, то должен доказать это примером. Я частично согласен с этим, долг Родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то я готов», — признался он.    
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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