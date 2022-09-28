Топилин предложил отказаться от лицензирования в некоторых сферах
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Топилин предложил отказаться от лицензирования в некоторых сферах

Топилин предложил отказаться от лицензирования в некоторых сферах

Парламентариям предстоит обсудить с Минэкономразвития, от каких надзорных, в том числе лицензионных, инструментов можно отказаться. Об этом сказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин на пленарном заседании 28 сентября. 

«Мы в последнее время большое внимание уделяли снижению нагрузки на бизнес. В этом году отменили проверки и продлили сроки действия многих документов. И как нам кажется, сейчас нашей совместной задачей,  и мы должны сделать это до конца этого года, в том,  посмотреть, а какие инструменты надзора, какие инструменты лицензирования мы можем вообще отменить», — сказал депутат.

По его словам, практика показала, что российская экономика справляется без некоторых надзорных механизмов, а есть инструменты, которые вовсе устарели. «И нам бы очень хотелось, чтобы Минэкономразвития до конца года вместе с нами такие предложения реализовало», — отметил Топилин.

Также необходимо разработать законодательство, связанное с экономическим и технологическим суверенитетом, так как существует проблема, что многие разработки не внедряются и не реализуются в реальном секторе экономики, добавил глава комитета.

Кроме того, по его словам, предстоит работа в связи с решениями, принятыми на референдумах в Донецкой Народной республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области.

 «Граждане регионов однозначно высказались за вхождение в Российскую Федерацию, и  в короткое время нам предстоит принимать достаточно большое количество законопроектов, которые будут связаны с экономическим преобразованиями этих регионов, с налаживанием там инфраструктуры, гармонизации с российским законодательством. Министерство экономического развития должно играть ключевую роль», — сказал Максим Топилин.

28 сентября в Госдуму был внесен проект бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. На заседании во время «правительственного часа» выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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По материалам: pnp.ru

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