Ученые выяснили, что худые люди сильнее портят почву после смерти

Вадим Карасев

Американские ученые из университета Теннесси протестировали, как похороненные тела могут влиять влиять на состав и организмы в почве. Судя по сделанным выводам, "удобрением" это назвать сложно.

По информации журнала mSphere, для исследований использовалось 19 пожертвованных тел без открытых ран в возрасте от 40 до 90 лет и с индексом массы тела от 14,2 до 55,1. Перед началом эксперимента их не более недели хранили при температуре +4ºС.

Тела положили на спину в лесу и подождали, пока в они достаточно разложатся, чтобы взять пробы жидкостей и грунта. Результаты показали, что тела с низким ИМТ сильнее ощелачивают почву, а с нормальным и избыточным — окисляют ее.



Ученые предполагают, что дело в разном химическом составе тел: при низком индексе массы тела там больше мышечной ткани, а при высоком — жировой. Вещества, которые они выделяют в почву, сильно отличаются.

В зависимости от полученного состава грунта также различались присутствующие в нем организмы. Например, под телами более полных людей расплодились грибы рода Yarrowia и Dipodascus, которые питаются жирами.

А вот под худыми телами плодородность сильно снизилась: щелочные почвы плохо пропускают воду и для большинства растений она не подходит. Если на проблему совсем не обращать внимание, то это может привести к вымиранию некоторых видов растений на участках почвы.

