Ученые выяснили, что худые люди сильнее портят почву после смерти
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Ученые выяснили, что худые люди сильнее портят почву после смерти

Ученые выяснили, что худые люди сильнее портят почву после смерти

Американские ученые из университета Теннесси протестировали, как похороненные тела могут влиять влиять на состав и организмы в почве. Судя по сделанным выводам, "удобрением" это назвать сложно.

По информации журнала mSphere, для исследований использовалось 19 пожертвованных тел без открытых ран в возрасте от 40 до 90 лет и с индексом массы тела от 14,2 до 55,1. Перед началом эксперимента их не более недели хранили при температуре +4ºС. 


Тела положили на спину в лесу и подождали, пока в они достаточно разложатся, чтобы взять пробы жидкостей и грунта. Результаты показали, что тела с низким ИМТ сильнее ощелачивают почву, а с нормальным и избыточным — окисляют ее.

Ученые предполагают, что дело в разном химическом составе тел: при низком индексе массы тела там больше мышечной ткани, а при высоком — жировой. Вещества, которые они выделяют в почву, сильно отличаются.

В зависимости от полученного состава грунта также различались присутствующие в нем организмы. Например, под телами более полных людей расплодились грибы рода Yarrowia и Dipodascus, которые питаются жирами.

А вот под худыми телами плодородность сильно снизилась: щелочные почвы плохо пропускают воду и для большинства растений она не подходит. Если на проблему совсем не обращать внимание, то это может привести к вымиранию некоторых видов растений на участках почвы.

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По материалам: uposters.ru

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