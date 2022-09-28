Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое расширение для игры
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Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое расширение для игры

Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое расширение для игры


В Microsoft Store раньше времени появилась информация о новом издании и новом расширении для игры Far Cry 6. Пользователь под ником ALumia_Italia, который внимательно отслеживает изменения в цифровом магазине Microsoft, обнаружил в базе данных новую информацию о Far Cry 6.

Он обратил внимание, что в Microsoft Store была загружена обложка для издания Far Cry 6 Game of the Year Upgrade Pass, которое включает в себя: расширение, сезонный абонемент и Ultimate Pack.


Тот же пользователь сообщил о новом расширении под названием Lost Between Worlds.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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