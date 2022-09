Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое расширение для игры

Вадим Карасев





В Microsoft Store раньше времени появилась информация о новом издании и новом расширении для игры Far Cry 6. Пользователь под ником ALumia_Italia, который внимательно отслеживает изменения в цифровом магазине Microsoft, обнаружил в базе данных новую информацию о Far Cry 6.

Он обратил внимание, что в Microsoft Store была загружена обложка для издания Far Cry 6 Game of the Year Upgrade Pass, которое включает в себя: расширение, сезонный абонемент и Ultimate Pack.





Тот же пользователь сообщил о новом расширении под названием Lost Between Worlds.