Уже известно о 9 играх, которые пополнят Game Pass в октябре
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Уже известно о 9 играх, которые пополнят Game Pass в октябре

Уже известно о 9 играх, которые пополнят Game Pass в октябре


Октябрь обещает стать очень насыщенным месяцем для подписки Game Pass. На данный момент Microsoft официально еще не анонсировала полную подборку на месяц, но уже известно о 9 проектах, которые добавят в Game Pass в октябре — сразу после релиза. При этом, в этой подборке несколько давно ожидаемых игр.

На данный момент список новых игр в Game Pass на октябрь выглядит следующим образом:



Coral Island (PC) — 11 октября



Eville (Xbox, PC) — 11 октября



Dyson Sphere Program (PC) — 13 октября



A Plague Tale: Requiem (Xbox, PC) — 18 октября



Norco (Xbox, PC) — 20 октября



Persona 5: Royal (Xbox, PC) — 21 октября



Scorn (Xbox, PC) — 21 октября



Gunfire Reborn (Xbox) — 27 октября



Signalis (Xbox, PC) — 27 октября
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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