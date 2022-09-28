Уже известно о 9 играх, которые пополнят Game Pass в октябре
Вчера, 23:55 Вадим Карасев
Октябрь обещает стать очень насыщенным месяцем для подписки Game Pass. На данный момент Microsoft официально еще не анонсировала полную подборку на месяц, но уже известно о 9 проектах, которые добавят в Game Pass в октябре — сразу после релиза. При этом, в этой подборке несколько давно ожидаемых игр.
На данный момент список новых игр в Game Pass на октябрь выглядит следующим образом:
Coral Island (PC) — 11 октября
Eville (Xbox, PC) — 11 октября
Dyson Sphere Program (PC) — 13 октября
A Plague Tale: Requiem (Xbox, PC) — 18 октября
Norco (Xbox, PC) — 20 октября
Persona 5: Royal (Xbox, PC) — 21 октября
Scorn (Xbox, PC) — 21 октября
Gunfire Reborn (Xbox) — 27 октября
Signalis (Xbox, PC) — 27 октября
По материалам: newxboxone