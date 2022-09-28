В A Plague Tale: Requiem будет до 300 000 крыс одновременно на экране — новые детали об игре
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В A Plague Tale: Requiem будет до 300 000 крыс одновременно на экране — новые детали об игре

В A Plague Tale: Requiem будет до 300 000 крыс одновременно на экране — новые детали об игре


Разработчики A Plague Tale: Requiem поделились деталями создания своего проекта в рамках нового интервью, которое появилось, в том числе, в официальном блоге Xbox. Николя Бекавин из Asobo Studio ответил на некоторые вопросы по игре, приведем некоторые наиболее интересные моменты, которые он рассказал.



Авторы A Plague Tale: Requiem отказались от идеи выпуска игры на Xbox One и Playstation 4, поскольку хотели выпустить «приключение с игровым опытом 2.0, а не просто продолжение первой части».



Максимальное количество крыс в A Plague Tale: Requiem будет достигать 300 000 штук на одном экране, тогда как в прошлом части этот показатель был всего 5 000 штук.



Крысы больше не будут создавать «водовороты», теперь их стаи будут выглядеть как «гигантская волна, что-то вроде крысиного цунами».



В новой части крысы будут гораздо более умными, она будут более хитро избегать света.



Для игры A Plague Tale: Requiem использовался полноценный захват движения актеров. Если в первой части это касалось только движений, то в новой части разработчики также захватывали эмоции на лицах героев.



В A Plague Tale: Requiem разработчики обещают воспользоваться и другими преимуществами нового поколения, вроде хорошей дальности прорисовки, которая создает ощущение безграничности открытого мира.

Выходит A Plague Tale: Requiem 18 октября на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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