В Госдуму внесли проект о расширении оснований для отсрочки от мобилизации
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В Госдуму внесли проект о расширении оснований для отсрочки от мобилизации

В Госдуму внесли проект о расширении оснований для отсрочки от мобилизацииВ Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для отсрочки от частичной мобилизацииСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

В Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для предоставления отсрочки от частичной мобилизации, объяснив это, в том числе, необходимостью реализовывать демографическую политику. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторы документа — депутаты Нина Останина, Андрей Алехин, Алексей Корниенко, Мария Дробот, Сергей Обухов, Олег Смолин — предложили запретить мобилизовывать мужчин, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в образовательных учреждениях.

Кроме того, предлагается предоставлять отсрочку от частичной мобилизации российским мужчинам, воспитывающим без матери одного ребенка в возрасте до 18 лет, а также тем, кто имеет жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и двух несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее Министерство обороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. В ведомстве объяснили, что частичной мобилизации не будут подлежать сотрудники организаций, которые обеспечивают высокотехнологичные отрасли и финансовую систему, а также некоторые работники СМИ.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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