В Ижевске простились с детьми и учителями, погибшими от рук психически невменяемого стрелка

В минувший понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу по ижевской школе № 88. В результате нападения погибли 17 человек — 13 учеников, два преподавателя, два охранника.

С раннего утра в Ижевске прощаются с жертвами стрелка. Похоронить погибших детей и учителей пришли более 100 человек — неравнодушные принесли лилии, гвоздики, розы, а также мягкие игрушки.

В 9:00 по местному в последний путь проводили учительницу математики Наталью Ведерникову. На панихиде были замечены коллеги покойной, ее ученики и знакомые.

Как рассказал один из школьников, убийца ворвался на урок английского и сразу же застрелил Ведерникову. Затем 34-летний Казанцев стал без разбора палить по детям. «Учительница пошла посмотреть, что за звуки, открыла дверь, а он в нее выстрелил... Мы спрятались за шкаф, сидели там... Ничего уже не вернуть, надо это просто принять», — поделился одноклассник погибшего юноши Славы.