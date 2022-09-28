В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
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В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных

В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных

Власти Кировской области намерены создать службу помощи семьям мобилизованных, сообщает ТАСС.

"При областной призывной комиссии будет создана служба помощи таким семьям. В кратчайшие сроки - до 29 сентября - списки всех мобилизованных должны быть переданы в органы социальной защиты муниципалитетов. По каждой семье должна быть проведена работа индивидуально - нужно выяснить, в чем семья нуждается, в чем ей требуется помощь", - рассказал губернатор Александр Соколов.


Глава региона поручил определить в каждом муниципалитете специалистов, которые будут откликаться на обращения семей мобилизованных и оказывать помощь.

"Это могут быть просьбы, например, как о починке крана в квартире, так и об устройстве ребенка в детский сад. Наша задача - не оставить без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих близких - мужей, сыновей. Они должны чувствовать, что поддержка есть", - отметил Соколов.

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По материалам: uposters.ru

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