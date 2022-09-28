В Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из AppStore

Вадим Карасев

Максут Шадаев заявил, что решение Apple об удалении приложений VK юридически необоснованно

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что решение Apple об удалении приложений VK из AppStore юридически необоснованно. Ведомство оценивает его как недружественное, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было, не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы расцениваем его как недружественное по отношению к нашим пользователям», — прокомментировал действия Apple глава Минцифры.

Ранее, в среду 28 сентября, Apple озвучила причину удаления приложений VK из AppStore. Представитель компании сообщил, что решение было принято в связи с новыми санкциями Великобритании. По его словам, Apple удалила учетные записи разработчиков, а сами приложения невозможно загрузить ни из одной точки мира.

Все приложения холдинга VK исчезли из AppStore 26 сентября. VK направила запрос в Apple с требованием предоставить разъяснения из-за удаления сервисов из магазина приложений, сообщила 27 сентября пресс-служба компании.