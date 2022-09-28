В России обнаружили проблемы более чем с половиной российской экспортной нефти
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В России обнаружили проблемы более чем с половиной российской экспортной нефти

В России обнаружили проблемы более чем с половиной российской экспортной нефтиЭксперт Громов: более 60% экспортной нефти в России оказалось под санкциями или их угрозойСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой, заявил главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Его слова приводит ТАСС.

Проблемы обнаружены более чем с 60 процентами российской экспортной нефти и более чем с 70 процентами нефтепродуктов. В таких условиях необходимо перенаправить основные поставки российских энергоресурсов с запада на восток и активно развивать отечественную инфраструктуру, добавил он.

По его словам, основными странами, готовыми закупать российское топливо, были и остаются Китай и Индия. При этом КНР является одним из крупнейших импортеров российской нефти — в прошлом году Россия занимала 15,5 процента в общем объеме китайского нефтяного импорта. Фонд, который представляет Громов, ожидает, дальнейшего роста объемов как минимум до 20 процентов.

Между тем Индия, которая до текущего года закупала достаточно небольшие объемы российской нефти, может стать новым крупным покупателем отечественного топлива. «И долгосрочный потенциал укрепления российско-индийского нефтяного сотрудничества существует, мы можем нарастить поставки в эту страну как минимум до 20 процентов от ее импорта», — отметил Громов.

В рамках усиления антироссийских санкций после объявления в России частичной мобилизации европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть. Сегодня Еврокомиссия предложит соответствующую меру послам стран ЕС.

В августе текущего года на фоне санкций и укрепления национальной валюты доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали до минимума с июня 2021 года. Дополнительными угрозами для стоимости российской нефти остаются намерение стран G7 ограничить стоимость ее закупки, а также вступление в силу частичного эмбарго со стороны Евросоюза.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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