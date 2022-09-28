В России предложили ослабить налоговую нагрузку на металлургов

Вадим Карасев

Минфин предложил установить планку отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тыс. руб за тонну

Минфин России предложил ослабить налоговую нагрузку на металлургов и установить акциз на жидкую сталь в рублях с планкой отсечения в 30 тысяч рублей за тонну, ранее цена отсечения составляла 300 долларов за тонну, пишет РИА Новости со ссылкой на поправки в Налоговый кодекс, внесенные в Госдуму. Меру хотят ввести задним числом — с августа 2022 года.

«В случае, если значение показателя... оказалось меньше 30 тысяч рублей за 1 тонну, ставка акциза на сталь жидкую... принимается равной нулю», — указано в документе. Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в России с 2022 года как способ изъятия сверхдоходов у металлургов в связи с резким ростом цен на металлопродукцию в 2020-2021 годах на международном и внутреннем рынках.

Как следует из документа, нулевая ставка акциза на жидкую сталь может применяться компаниями при отрицательной рентабельности. При этом Минфин отметил, что из-за ожидаемого снижения экспортной цены на слябы (стальные заготовки) в 2022 году выпадающие доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 29,4 миллиарда рублей.

Как писали в июне «Ведомости», в Минфине признали, что после начала военных действий на Украине ситуация в отрасли сильно изменилась — в частности, поменялись экспортные рынки сбыта российской продукции и выросли транспортные затраты. О планах властей скорректировать цены отсечения акциза на жидкую сталь в сентябре сообщал «Коммерсант». Газета также писала, что для угледобытчиков фискальную нагрузку, напротив, увеличат — кроме введения экспортных пошлин власти повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь.