В России увеличились цены на товары для мобилизованных

Вадим Карасев

Цены на товары для мобилизованных в России увеличились на 10-20 процентов

После объявленной в России частичной мобилизации в стране на 10-20 процентов выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь, пишут «Известия».

Издание ознакомилось с ценами на площадке Wildberries. Выяснилось, что часть наименований термобелья на площадке действительно подорожала, в частности, комплект флисового белья сейчас продается по цене в 1,6 тысячи рублей, в то время как неделей ранее он был на 20 процентов дешевле.

Повышенный спрос зафиксирован и на препараты и медицинские изделия первой необходимости, рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Для военнослужащих закупают, в частности, обезболивающие, антисептические и жаропонижающие препараты, а также перевязочные материалы и пластыри.

В Минобороны напомнили, что информацию о вещах, которые можно брать мобилизованным гражданам, россияне могут узнать в военкоматах, на горячей линии и на сайте «Объясняем.РФ». Большая часть вещей из списка относится к товарам повседневного спроса, отметили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

Тем не менее жители регионов ощутили подорожание товаров. Так, депутат законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин рассказал изданию, что получает обращения из-за роста цен после объявленной мобилизации.

«Жалобы поступают регулярно после 21 сентября. Мы и сами мониторим ситуацию. Видим, что спекуляции есть. Особенно в рамках дефицита на некоторые товары из-за резко возросшего спроса. Продавцы утверждают, что цены резко взвинтили поставщики», — уточнил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.