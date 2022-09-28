В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США

Вадим Карасев

Турецкая партия «Родина» назвала прекращение использования карт «Мир» саботажем США

Прекращение использования в Турции российской системы «Мир» является саботажем США против экономики страны. Об этом заявил глава отдела экономической политики партии «Родина» Хакан Топкурулу, передает издание Aydınlık.

Он указал, что «Мир» является единственным банковским приложением, с помощью которого российские туристы могут оставлять деньги в Турции. «Приостановка системы, используемой российскими туристами, с угрозами США означает отсутствие российских туристов», — объяснил политик.

Экономист отметил, что создание препонов россиянам, для которых Турция является самой посещаемой страной, являет собой вражескую деятельность, направленную против турецкого туризма и экономики.

28 сентября стало известно, что три государственных банка Турции вслед за частными приняли решение о выходе из российской платежной системы «Мир».

В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались частные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

