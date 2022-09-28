В Воронежской области создадут службу опеки над семьями мобилизованных

Вадим Карасев

По поручению губернатора Александра Гусева в Воронежской области появится служба опеки над семьями мобилизованных. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

"Дал ещё одно поручение главам муниципалитетов Воронежской области — сформировать на территориях сеть службы опеки над семьями мобилизованных. Каждый глава должен лично знать все тревожные сигналы на этот счёт, своевременно предлагать помощь жёнам, матерям, детям, другим родственникам наших мужчин, даже если формально люди не подпадают под льготные категории", - сообщил Гусев.

Он добавил, что механизм оказания такой помощи еще не отработан, поэтому попросил отнестись с пониманием в случае заминок.

"Механизм выделения такой помощи ещё определяется, мы внедряем его, что называется, с колёс, поэтому всех прошу отнестись с пониманием, если что-то получится не сразу. А каждый глава может сам определить формат своей районной службы", - отметил губернатор.