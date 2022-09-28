Виктория Лопырева рассказала о романе с мужем Нюши

Модель Викторию Лопыреву заподозрили в отношениях с супругом певицы Нюши. Светская львица недавно оказалась втянута в новый скандал. Инсайдеры обвинили модель в причастности к проблемам в браке недавно родившей Нюши. Утверждалось, что известная блондинка соблазнила мужа своей подруги Игоря Сивова. Недавно Нюша на всю страну призналась, что столкнулась с изменой. Это произошло, когда она находилась в ожидании рождения второго ребенка. Исполнительница поделилась своим опытом, но подчеркнула, что собирается сохранить брак и работать над отношениями с мужем. В 2019 году репутация Лопыревой была подмочена скандалом из-за её романа с женатым на тот момент Игорем Булатовым. Модель обвиняли в том, что она разбила семью с маленькими детьми. Неужели история повторилась и Виктория снова попыталась увести чужого мужа?Накануне Лопырева пообщалась с поклонниками в Сети и ответила на вопрос об измене с мужем Нюши. Блондинка не стала прямо отрицать факт романа с Сивовым. Она отреагировала на скандал с иронией. «Конечно (это правда — прим. ред.). Как вы могли усомниться?»,— написала Виктория. Напомним, что роман Нюши с будущим мужем когда-то тоже начинался с драмы. Певица начала встречаться с Сивовым, когда он был женат на матери его детей — Анне. Звезда долго отрицала причастность к случившемуся разводу пары, но потом всё же призналась, что действительно разбила чужую семью. «Раньше это (роман с женатым — прим. ред.) и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь», — оправдывалась певица.