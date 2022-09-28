Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Вадим Карасев

Военком Еврейской АО Кучабский объяснил мобилизацию не служивших в армии мужчин

Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию попадают люди, не служившие в армии. Об этом он рассказал в Telegram-канале правительства региона.

«Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь... Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — объяснил он. Кучабский уточнил, что мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно, и военкоматы не имеют права им отказывать.

Президент России Владимир Путин 21 сентября издал указ о начале частичной мобилизации в регионах страны. По словам российского лидера, призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.

27 сентября военный комиссар Магаданской области был отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации, сообщил губернатор российского региона Сергей Носов. Теперь в регионе предстоит восстановить систему воинского учета, которая в течение последних лет была фактически разрушена.

Ранее стало известно, что на фоне большого числа подобных сообщений в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора». Теперь каждого призывника должны рассматривать отдельно. Это нужно, чтобы под мобилизацию не попали люди в возрасте с инвалидностью и другие, не попадающие под призыв.