Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для депутатов
Сегодня, 16:15 Вадим Карасев
Спикер Госдумы Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для депутатов
По словам Володина, кандидаты на публичные должности должны иметь опыт службы в армии. «Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — заявил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить обязательное наличие военной специальности для россиян, желающих работать на госслужбе, а также избираться в депутаты. Об этом он заявил во время пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на сайте «Дума ТВ».
По словам Володина, кандидаты на публичные должности должны иметь опыт службы в армии. «Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — заявил он.
По материалам: lenta.ru