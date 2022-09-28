Вадим Карасев

Спикер Госдумы Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить обязательное наличие военной специальности для россиян, желающих работать на госслужбе, а также избираться в депутаты. Об этом он заявил во время пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на сайте «Дума ТВ».

По словам Володина, кандидаты на публичные должности должны иметь опыт службы в армии. «Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — заявил он.

