Володин заявил, что принятое на референдумах решение спасает миллионы людей от геноцида
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Володин заявил, что принятое на референдумах решение спасает миллионы людей от геноцида

Володин заявил, что принятое на референдумах решение спасает миллионы людей от геноцида

Решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России спасает миллионы людей от геноцида. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, комментируя итоги референдумов 23-27 сентября о вхождении в состав России новых субъектов.

За вхождение в состав России выступили 98,42 процента проголосовавших в ЛНР, 99,23 процента в ДНР, 87,05 — в Херсонской области и 93,11 процента в Запорожской области, представил официальные данные Володин.

«Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Дает возможность нам вместе строить планы на будущее», — написал спикер.


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По материалам: pnp.ru

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