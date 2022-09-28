Володин заявил, что принятое на референдумах решение спасает миллионы людей от геноцида

Решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России спасает миллионы людей от геноцида. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, комментируя итоги референдумов 23-27 сентября о вхождении в состав России новых субъектов.

За вхождение в состав России выступили 98,42 процента проголосовавших в ЛНР, 99,23 процента в ДНР, 87,05 — в Херсонской области и 93,11 процента в Запорожской области, представил официальные данные Володин.

«Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Дает возможность нам вместе строить планы на будущее», — написал спикер.



