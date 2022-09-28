Восхождение Виктории Бони сопровождается сплошными трагедиями

Модель Виктория Боня рассказала еще об одной трагедии при восхождении. Несколько дней назад Виктория Боня отправилась покорять Гималаи, но на пути к вершинам столкнулась с серьезными трудностями. Сначала у телезвезды начались проблемы со здоровьем. И вот теперь на глазах Виктории развернулась настоящая трагедия — несколько людей погибли из-за схода лавины. О произошедшем Виктория в подробностях рассказала в личном блоге, успокоив подписчиков, что с ней все в порядке. «Страшная трагедия произошла вчера прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибли, многие получили ужасные травмы из-за схода лавины. Мы как раз поднимались на вершину, чтобы ночью совершить штурм, но утром обрушилась лавина, которая смела всех, кто был на пути. Это жуткое зрелище: люди катились вниз головой, как большие куклы, так же катились баллоны с кислородом и другие вещи. Одна известная альпинистка Хилари Нельсон, которую я встречала в горах, даже снимала на видео, на глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как убитый горем супруг спускался вниз... Везде царила атмосфера ужаса и напряжения. Сегодня утром вертолеты смогли эвакуировать людей, которые получили травмы. Слава Богу, я цела и невредима, но тот ужас, что испытали все, кто там был, вряд ли возможно забыть. Нас вернули в базовый лагерь в целях безопасности!» — сообщила 42-летняя Боня.Несмотря ни на что, Виктория пока остается в горах. «Я настолько устала, что когда вернулась, не могла даже разговаривать полдня. Мы должны были взойти на вершину сегодня, но у гор на нас свои планы. Не знаю, буду ли я продолжать свое восхождение, сначала хочу отдохнуть, поспать, а потом приму решение», — заключила путешественница. Подписчики телезвезды уговаривают ее остановиться и вернуться домой, хотя бы ради дочери Анджелины. «Вика, тебя ждет ребенок, помни об этом!»; «Как страшно! Не представляю! Зачем же подвергать и без того хрупкую жизнь опасности?!» — негодуют пользователи Сети.