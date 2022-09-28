Восхождение Виктории Бони сопровождается сплошными трагедиями
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Восхождение Виктории Бони сопровождается сплошными трагедиями

Восхождение Виктории Бони сопровождается сплошными трагедиями
Модель Виктория Боня рассказала еще об одной трагедии при восхождении. Несколько дней назад Виктория Боня отправилась покорять Гималаи, но на пути к вершинам столкнулась с серьезными трудностями. Сначала у телезвезды начались проблемы со здоровьем. И вот теперь на глазах Виктории развернулась настоящая трагедия — несколько людей погибли из-за схода лавины. О произошедшем Виктория в подробностях рассказала в личном блоге, успокоив подписчиков, что с ней все в порядке. «Страшная трагедия произошла вчера прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибли, многие получили ужасные травмы из-за схода лавины. Мы как раз поднимались на вершину, чтобы ночью совершить штурм, но утром обрушилась лавина, которая смела всех, кто был на пути. Это жуткое зрелище: люди катились вниз головой, как большие куклы, так же катились баллоны с кислородом и другие вещи. Одна известная альпинистка Хилари Нельсон, которую я встречала в горах, даже снимала на видео, на глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как убитый горем супруг спускался вниз... Везде царила атмосфера ужаса и напряжения. Сегодня утром вертолеты смогли эвакуировать людей, которые получили травмы. Слава Богу, я цела и невредима, но тот ужас, что испытали все, кто там был, вряд ли возможно забыть. Нас вернули в базовый лагерь в целях безопасности!» — сообщила 42-летняя Боня.
Несмотря ни на что, Виктория пока остается в горах. «Я настолько устала, что когда вернулась, не могла даже разговаривать полдня. Мы должны были взойти на вершину сегодня, но у гор на нас свои планы. Не знаю, буду ли я продолжать свое восхождение, сначала хочу отдохнуть, поспать, а потом приму решение», — заключила путешественница. Подписчики телезвезды уговаривают ее остановиться и вернуться домой, хотя бы ради дочери Анджелины. «Вика, тебя ждет ребенок, помни об этом!»; «Как страшно! Не представляю! Зачем же подвергать и без того хрупкую жизнь опасности?!» — негодуют пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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