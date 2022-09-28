Возможно ли постирать шторы, не снимая их с карниза
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Возможно ли постирать шторы, не снимая их с карниза

Возможно ли постирать шторы, не снимая их с карниза

В каждом доме есть оконные принадлежности, которые призваны защитить нас от избытка солнечного света и посторонних взглядов. Кто-то предпочитает шторы или портьеры, другие — жалюзи, а кому-то нравится просто тюль. Однако ясно одно: рано или поздно все это придется чистить, мыть и стирать. Оказывается, есть один хитрый лайфхак, который поможет постирать шторы, не снимая их.

Как можно постирать шторы, не снимая их

Нет ничего более утомительного, чем снять шторы, постирать их, погладить (учтите размер полотна) и развесить вновь. А ведь не делать это невозможно, ведь шторы — известный пылесборник. Тем не менее они нужны, чтобы создать уют в доме, поэтому приходится соглашаться на эти энергозатратные хлопоты по их чистке.

Если вы до сих пор этого не делали, предлагаем вам почистить шторы прямо на карнизе.

Как помыть шторы, не снимая их


Чтобы шторы из ткани всегда были свежими, достаточно вытрушивать их пару раз в месяц или чаще, тогда пыль просто не будет забиваться в волокна.

Но шторы также можно и пылесосить. Сейчас существуют очень удобные пароочистители, которые, благодаря горячей влаге, растворяют любую грязь. Однако не на любой ткани. Увы, шторы из бархата и прочих декоративных тканей таким способом чистить нельзя, иначе они испортятся.

Некоторые хозяйки не снимают шторы, чтобы избавиться от пыли, а просто пылесосят их. Но учтите, что делать это нужно с помощью специальной насадки, и только на минимальных мощностях. Если ее нет, то трубу можно обернуть влажной тканью, чтобы ваши шторы попросту не засосало внутрь (так ткань может деформироваться).

Эти способы помогут почистить шторы, не снимая их, но для полноценной стирки, которая, однако, теперь не будет такой частой, их все же придется отправить в стиральную машину.

Как правильно стирать тканевые шторы


Очень важно понимать, какие шторы вы приобретаете и как потом будете их чистить. Потому внимательно изучайте этикетку перед покупкой. Тюль стирают исключительно в прохладной воде, а бархатные шторы — в режиме деликатной стирки.

Шторы их хлопка не боятся моющих средств, но если вы постираете их в горячей воде, то они могут сесть, что тоже крайне нежелательно. Будьте внимательны и не спешите, чтобы желание почистить их не закончилось покупкой новых.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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