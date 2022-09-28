Врач рассказал о скептическом отношении военкоматов к справкам из частных клиник

Вадим Карасев

Врач Броницкий рассказал о скептическом отношении военкоматов к справкам из частных клиник

Получившие повестку по частичной мобилизации россияне, у которых с момента получения повестки ухудшилось состояние здоровья, могут изменить категорию годности, пройдя исследования, однако члены военно-врачебных комиссий (ВВК) скептически относятся к заключениям из частных медицинских клиник. Об этом врач и эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий рассказал в интервью «Ленте.ру».

«У военкоматов есть соглашения об освидетельствовании военнообязанных с определенными лечебными учреждениями, которым, скажем так, они верят», — пояснил он.

Броницкий также отметил, что группу годности в военном билете могут изменить, если по результатам проверки диагноз и жалобы человека подтвердятся. Он добавил, что те, кто не жалуются на здоровье, вряд ли будут направлены на комиссию, но призывников с жалобами и медицинским заключением должны направить на обследование.

Специалист подчеркнул, что любые жалобы на здоровье стоит подкреплять заключениями врачей.

22 сентября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила сократить список болезней для получения отсрочки от службы в армии. По ее убеждению, необходимо обновить критерии годности к военной службе и исключить из них ряд заболеваний, по которым призывник признается негодным. Позже на портале «Объясняем.рф» рассказали, что в период частичной мобилизации призыву подлежат военнообязанные с категориями годности «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года после подписания указа президентом Владимиром Путиным.