Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей "брызнула" ей в рот

Вадим Карасев

51-летняя Аманда Гоммо из Бристоля три дня провела в больнице после неприятного инцидента во время сна. Она спокойно отдыхала рядом со своей чихуахуа по кличке Белль, но оказалось, что собака заболела, и у нее началась сильная диарея.

У животного случился очередной приступ прямо на кровати, а хозяйка в это время лежала с открытым ртом. Струя попала женщине в рот, от чего она сразу же проснулась и побежала в ванную. "Вдруг почувствовала, как что-то брызнуло мне в рот. У меня было время сделать быстрый снимок!" — рассказала Гоммо.

Следующие несколько часов Аманда яростно металась по квартире и не могла избавиться от отвратительного вкуса во рту. Потом она отвела Белль к ветеринарам, где ей диагностировали инфекцию и прописали антибиотики. Но худшее было впереди.

Спустя некоторое время у женщины начались симптомы и она позвонила в скорую. Прибывшие медики посоветовали ей пить много воды и прописала обезболивающие от желудочных спазмов, однако рекомендации не помогли. Спустя 48 часов по всему телу Аманды пошли судороги и ее доставили в больницу.

Там Гоммо поставили капельницу с электролитами и глюкозой, чтобы регидратировать и восстановить вещества, которые она потеряла за время болезни. С момента первых симптомов она не могла ничего есть. "Я была настолько обезвожена из-за болезни и диареи, что мои почки сжались до половины своего размера", — рассказала Аманда.

За три дня под капельницами организм женщины удалось восстановить. В выписке говорилось, что Гоммо перенесла "желудочно-кишечную инфекцию, вызванную испражнением собаки в рот". На памяти врачей это был первый такой случай. К счастью, выводы женщина сделала: она обещает внимательнее относиться к тому, в какой позе спать с Белль.

