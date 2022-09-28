Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
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Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)

Маша РаспутинаЯсное дело, что с возрастом люди меняются. Порой спустя годы смотришь на свои юные фото и думаешь: "Эх, раньше был совсем другим человеком. Густая шевелюра, стройный, спортивный, а не вот это вот все...". Таковы законы природы, ничего не попишешь. Однако, некоторые люди меняются так сильно, что в итоге превращаются в совершенно других личностей и узнать их становится практически невозможно.

Маша Распутина


Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко
Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев
Елена Проклова

Елена Проклова
Сергей Зверев

Сергей Зверев
Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова
Ирина Понаровская

Ирина Понаровская
Лада Дэнс

Лада Дэнс
Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская
Татьяна Веденеева

Татьяна Веденеева
Сергей Пенкин

Сергей Пенкин
Алена Апина

Алена Апина
Лариса Долина

Лариса Долина
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По материалам: триникси

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