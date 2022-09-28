Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)

Вадим Карасев

Ясное дело, что с возрастом люди меняются. Порой спустя годы смотришь на свои юные фото и думаешь: "Эх, раньше был совсем другим человеком. Густая шевелюра, стройный, спортивный, а не вот это вот все...". Таковы законы природы, ничего не попишешь. Однако, некоторые люди меняются так сильно, что в итоге превращаются в совершенно других личностей и узнать их становится практически невозможно.Маша РаспутинаНаталья АндрейченкоВалерий ЛеонтьевЕлена ПрокловаСергей ЗверевИрина АллегроваИрина ПонаровскаяЛада ДэнсАнастасия ВертинскаяТатьяна ВеденееваСергей ПенкинАлена АпинаЛариса Долина