Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
Сегодня, 15:15 Вадим Карасев
Ясное дело, что с возрастом люди меняются. Порой спустя годы смотришь на свои юные фото и думаешь: "Эх, раньше был совсем другим человеком. Густая шевелюра, стройный, спортивный, а не вот это вот все...". Таковы законы природы, ничего не попишешь. Однако, некоторые люди меняются так сильно, что в итоге превращаются в совершенно других личностей и узнать их становится практически невозможно.
Маша Распутина
Наталья Андрейченко
Валерий Леонтьев
Елена Проклова
Сергей Зверев
Ирина Аллегрова
Ирина Понаровская
Лада Дэнс
Анастасия Вертинская
Татьяна Веденеева
Сергей Пенкин
Алена Апина
Лариса Долина
Маша Распутина
Наталья Андрейченко
Валерий Леонтьев
Елена Проклова
Сергей Зверев
Ирина Аллегрова
Ирина Понаровская
Лада Дэнс
Анастасия Вертинская
Татьяна Веденеева
Сергей Пенкин
Алена Апина
Лариса Долина
По материалам: триникси