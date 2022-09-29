10 антивозрастных средств с ретинолом, которыми пользуются звезды — от Николь Кидман до Меган Маркл

Вадим Карасев

Ретинол — это антивозрастной многофункциональный ингредиент, который не нуждается в представлении. Бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова рассказывает, какие именно средства с витамином А возглавляют списки рекомендаций знаменитостей.

Ким Кардашьян — сыворотка Retinoid 2% Emulsion, The Ordinary

2 590 руб.

На своем сайте Kkwbeauty Ким Кардашьян опубликовала статью, рассказав, как она замедляет старение. Оказалось, что звезда использует сыворотку с гранактивным ретиноидом The Ordinary. В то время как обычные ретиноиды часто имеют плохую репутацию из-за того, что они вызывают раздражение, формула этого средства была разработана таким образом, что оно получилось нежным, но при этом эффективным.









Дженнифер Лопес — антивозрастное масло Saphir Concentrate, Själ

10 130 руб.

Визажист Джей Ло, Мэри Филлипс, рассказала Well + Good, что певица — поклонница омолаживающего масла для лица, сделанного из аквамарина, растительного ретинола, голубой ромашки и смеси редких эфирных масел (жасмина, нероли, мускатного шалфея). Есть в составе средства и несколько нетривиальных ингредиентов: если верить информации с официального сайта, концентрат сапфиров и аквамарин защищают от неблагоприятных факторов окружающей среды и возвращают коже свежий, отдохнувший вид.









Меган Маркл — сыворотка Quench Hydrating Face Serum, Kate Somerville

12 140 руб.

До того как стать герцогиней, Меган Маркл рассказывала BeautyBanter, что ее любимый продукт с ретинолом — увлажняющая сыворотка для лица Kate Somerville:

Я хожу в клинику косметолога Кейт Сомервилль в Лос-Анджелесе на процедуры по уходу за лицом в течение многих лет, дома я поддерживаю эффект с помощью бьюти-средств одноименной марки.





Виктория Бекхэм — ночная сыворотка Elite Serum 24 Rapid Renewal, Cosmedix

11 180 руб.

Виктория Бекхэм верит в сочетание научных достижений и силы растительных ингредиентов, поэтому использует ночную сыворотку Cosmedix. В составе — LG-ретинекс, который представляет собой микс микрокапсулированного ретинола и ретинальдегида. Благодаря ему это средство считается не просто антивозрастной сывороткой, а настоящим эликсиром молодости. Прелесть компонента в том, что он идеален даже для сухой и чувствительной кожи, он стимулирует обновление клеток, минимизируя появление морщин, постакне и пигментных пятен.









Риз Уизерспун — ночная сыворотка против морщин Retinol Ceramide Capsules, Elizabeth Arden

4 042 руб.

В разговоре с Allure актриса Риз Уизерспун рассказала, что перед сном использует капсулы с ретинолом, потому что они помогают ей проснуться на следующий день с более молодой и сияющей кожей. Маленькие капсулы с церамидами и ретинолом увлажняют и разглаживают мимические морщины. Помимо наличия омолаживающих свойств, средство обещает сделать тон более однородным, сгладить поры и улучшить текстуру кожи.









Николь Кидман — увлажняющий крем с ретинолом Rapid Wrinkle Repair, Neutrogena

2 400 руб.

В интервью Hello Giggles актриса Николь Кидман подтвердила, что она верит в омолаживающую силу ретинола и считает, что этот ингредиент работает. Ее выбор — крем Rapid Wrinkle Repair, Neutrogena с комплексом глюкозы, который быстро доставляет чистый стабилизированный ретинол на поверхность кожи.

В его составе — ретинол ускоренного и пролонгированного действия, но он действует деликатно (никакого раздражения и высыпаний). При этом у меня от природы сухая кожа, и он отлично увлажняет. Я наношу средство на ночь и знаю, что наутро проснусь с ровным тоном,

— говорила актриса в том интервью.





Джессика Альба — сыворотка Retinol Reform, Shani Darden

5 100 руб.

Большая часть косметических процедур Джессики Альбы адаптирована к ее чувствительной коже. Актриса в основном использует продукты собственной марки The Honest Company. Однако, когда дело доходит до антивозрастного ухода, звезда отдает предпочтение средству, разработанному ее косметологом Шани Дарден.

Я использую сыворотку Retinol Reform с инкапсулированным ретинолом, молочной кислотой и экстрактами плодов яблока каждый вечер. Наношу ее после очищающего средства и тонера (эссенции), а сверху "запечатываю" слоем увлажняющего крема. Она делает поры и пигментные пятна менее заметными, а кожу — гладкой и мягкой. Это лучший вариант, потому что он не слишком сушит кожу, как это обычно бывает с ретинолом. Когда я стала старше, то обнаружила, что у меня не так много тонких линий и морщин, как у некоторых женщин моего возраста. Уверена, это все благодаря регулярному использованию ретинола в течение долгого времени,

— поделилась она с The Skincare Edit.

Крисси Тейген — тоже преданная поклонница этой сыворотки.

Она разглаживает тонкие линии. Каждый раз, когда я использую ее, на следующее утро получаю комплименты по поводу своей кожи,

— сказала модель InStyle.

Кстати, этим летом Дженнифер Энистон сфотографировали папарацци, когда она выходила из клиники косметолога Шани Дарден в Беверли-Хиллз — с чистой и сияющей кожей и ассистентом, несущим сумку, полную средств Shani Darden.









Лили Олдридж — маска моментального действия для контура глаз на основе чистого ретинола Express Pure Retinol, Shisedo

3 899 руб. со скидкой

Согласно французскому Vogue, Лили Олдридж использует маску с витамином А, чтобы уменьшить "гусиные лапки" вокруг глаз. В составе — три ключевых ингредиента для гладкой, как шелк, кожи: экстракты мукуросси, хлореллы и гамбира. Патчи вышли еще в 2014 году, но до сих пор остаются бестселлером.









Рози Хантингтон-Уайтли — сыворотка для глаз R-Retinoate Day & Night Eye Serum, Medik8

19 990 руб.

Я пользуюсь ретинолом уже восемь лет. Он помогает мне бороться со следами от прыщей и морщинами, которые начинают проявляться,

— рассказала Рози The Skincare Edit.

Известно, что модель любит сыворотку для глаз R-Retinoate Day & Night Eye Serum, Medik8. Она создана на основе ретинилретиноата — ингредиента, в восемь раз более мощного, чем ретинол, гиалуроновая кислота, глицерин и витамин Е.









Джемма Чан — ночная сыворотка Revitalift, L'Oreal Paris

956 руб.

В разговоре с Fashionist актриса рассказала о своих бьюти-предпочтениях:

Сыворотки, которыми я пользуюсь, — это ночная с ретинолом Revitalift и дневная с гиалуроновой кислотой. Обе L'Oréal Paris. Они увлажняют, наполняют мою кожу и подготавливают ее к дальнейшему уходу. Это отличная комбинация.









Елизавета Константинова