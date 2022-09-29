16 доказательств того, что внешность некоторых животных создавалась природой с особым вдохновением
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16 доказательств того, что внешность некоторых животных создавалась природой с особым вдохновением

16 доказательств того, что внешность некоторых животных создавалась природой с особым вдохновением

Животный мир невероятно разнообразен и многогранен. Поэтому совсем неудивительно, что иногда он способен преподносить нам удивительные сюрпризы. Некоторые братья наши меньшие выглядят настолько странно, что поверить в их существования без дополнительных доказательств достаточно тяжело. Вам, например, приходилось когда-либо видеть разноцветного лобстера или рыбу, похожую на крокодила? Нет? Тогда прямо сейчас приступайте к просмотру фотографий, на которых изображены уже упомянутые существа и другие великолепные представители фауны.

Редчайший жук Chrysina limbata, отличающийся глянцево-золотым или серебряным цветом

Насекомые обитают в Южной и Центральной Америке.

Белая рыба, похожая на крокодила, называется миссисипским панцирником

Умбония спиноза — жук с необычным шипом на спине

Свой удивительный шип насекомое применяет, чтобы прокалывать листья и питаться их соком.

Потрясающее оперение павлиньего фазана

Гидрозавр или крупная агамовая ящерица. Обитает в тропических лесах Филиппин

Пурпурно-золотой паук-скакун

Порода кур Донг Тао

Донг Тао (курица-дракон) — это редкая вьетнамская порода кур, которая имеет увеличенные чешуйчатые ноги. И эта особенность внешности не является болезнью. Некогда птиц специально выводили для петушиных боёв. Сегодня они встречаются лишь в некоторых вьетнамских деревнях и имеют крайне ограниченную известность в Европе.

Батагурская баска или северная речная черепаха

Такую яркую и необычную внешность приобретают самцы в период размножения.

Гавайский губан даже не выглядит настоящим. Его неоновая окраска просто поразительна

Разноцветная белка, замеченная в Альберте, Канада

Чёрный тонкорылый крокодил

Индийская лягушка-бык выглядит так, словно у неё есть встроенный противогаз

Редкий тигровый или ситцевый омар

Сочетание жёлтого и черного цветов встречается всего лишь 1 раз на 30 миллионов.

Редкий иравадийский дельфин

У этих дельфинов выпуклый лоб, короткий клюв и по 12-19 зубов с каждой стороны обеих челюстей.

Гебридская овца хвастается своими массивными и острыми рогами

Земляничный кальмар

Причудливое название кальмар получил из-за красной пигментации и наличия фотофоров вдоль тела, из-за чего он выглядит как клубника с семенами.

Здесь вы можете посмотреть на диковинных насекомых, которых вы наверняка никогда не встречали.

# Интересное
По материалам: twizz

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