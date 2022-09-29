16 превосходных фильмов с уникальным достижением: 100% положительных отзывов от критиков

Как известно, вкусы у всех людей разные, а значит вряд ли может существовать такой фильм, который понравился бы всем. Особенно всем критикам, частью профессии которых является стремление к чему-нибудь придраться.

Но, о чудо, такие фильмы есть, и их много! На одном из самых известных агрегаторов отзывов и рецензий Rotten Tomatoes есть так называемый «Клуб 100%», в который входят фильмы разных лет с безупречной репутацией у кинокритиков. У них это называется «100% свежести».

Как ни странно, картин там немало, поэтому мы взяли самые известные — некоторые из них вы наверняка планировали когда-нибудь посмотреть. Ну так вот мы даём вам ещё один повод это сделать, ведь они хороши буквально на все 100 процентов.

Генрих V (Великобритания, 1989)

Curzon Film Distributors

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5

100% положительных отзывов на основе 40 рецензий.

Сталкер (СССР, 1979)

Мосфильм

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1

100% положительных отзывов на основе 42 рецензий.

Перед рассветом (США, 1995)

Columbia Pictures

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.1

100% положительных отзывов на основе 48 рецензий.

Кстати, у фильма есть два продолжения «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013), которые были приняты критиками почти так же хорошо. Из всей трилогии наименьший рейтинг у второй части, и он составляет 94% — это всё ещё невероятно высоко! Так что советуем смотреть сразу все три части.

Броненосец «Потёмкин» (СССР, 1925)

Госкино

Кинопоиск: 7.9; IMDb: 8.0

100% положительных отзывов на основе 49 рецензий.

Малыш (США, 1921)

First National Pictures

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.3

100% положительных отзывов на основе 50 рецензий.

Золотая лихорадка (США, 1925)

United Artists

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.2

100% положительных отзывов на основе 51 рецензии.

Присутствие двух подряд фильмов Чарли Чаплина является чистым совпадением! Как вы видите, мы ранжировали картины от наименьшего к наибольшему количеству рецензий.

Тень сомнения (США, 1942)

Universal Pictures

Кинопоиск: 7.5; IMDb: 7.8

100% положительных отзывов на основе 52 рецензий.

Какой подобный список может обойтись без фильма Альфреда Хичкока!

Франкенштейн (США, 1931)

Universal Pictures

Кинопоиск: 7.4; IMDb: 7.8

100% положительных отзывов на основе 52 рецензий.

Три цвета: Красный (Франция, 1994)

Miramax Films

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.1

100% положительных отзывов на основе 57 рецензий.

Фильм является завершающей частью трилогии польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского. Первые две части «Три цвета: Синий» и «Три цвета: Белый» (оба 1993) также имеют отличный рейтинг не ниже 88%.

12 разгневанных мужчин (США, 1956)

United Artists

Кинопоиск: 8.5; IMDb: 9.0

100% положительных отзывов на основе 58 рецензий.

Пиноккио (США, 1940)

RKO Radio Pictures

Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.5

100% положительных отзывов на основе 60 рецензий.

Единственный полнометражный мультфильм студии Дисней в «Клубе 100%».

Терминатор (США, 1984)

Orion Pictures

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.1

100% положительных отзывов на основе 67 рецензий.

Поющие под дождём (США, 1952)

Metro-Goldwyn-Mayer

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.3

100% положительных отзывов на основе 73 рецензий.

Семь самураев (Япония, 1954)

Toho

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.6

100% положительных отзывов на основе 93 рецензий.

История игрушек (США, 1995)

Pixar

Кинопоиск: 7.9; IMDb: 8.3

100% положительных отзывов на основе 96 рецензий.

История игрушек 2 (США, 1999)

Pixar

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.9

100% положительных отзывов на основе 171 рецензии. Как вы понимаете, «Историю игрушек 2» можно считать официально лучшим сиквелом в истории кино.

А теперь предлагаем вам посмотреть на список фильмов с обратным, но тоже уникальным достижением: 0% положительных рецензий от критиков. Мы собрали те из них, где снялись (и наверняка об этом пожалели) звёзды кино.