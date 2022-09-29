16 прикольных или полезных штуковин, которые вы наверняка захотите приобрести для себя на зависть всем

Шоппинг — любимое развлечение многих людей. Это занятие помогает отлично провести время и расслабиться. Покупки принесут ещё больше удовольствия, если они будут полезными и функциональными. Современные производители готовы наперегонки предлагать удивительные товары, которые привлекательны не только своим дизайном, но и «начинкой». Ведь обычная безделушка не так интересна, как продукт с продуманной концепцией.

Благодаря высокой конкуренции на рынке, потенциальные покупатели могут максимально придирчиво выбирать лучшие товары, которые точно завоют их сердечко и заставят радоваться состоявшейся покупке. Предлагаем вам взглянуть на интересные вещи, продаваемые различными магазинами, которые вы наверняка захотели бы приобрести для себя или своей семьи.

Крутая розетка, в которую можно воткнуть сразу три вилки

Удобная открывашка для консервов

Если дождевики не для вас, то имеет смысл обратить внимание на непромокаемые носки

Складной капюшон для пляжа с подушкой и зарядкой для гаджетов

Картофелемялка, которая умеет складываться

За счёт своей особенности она нормально ложится в ящик с остальными кухонными принадлежностями и не блокирует его, когда нужно что-то достать.

Лейка и распылитель — два в одном

Парень одет в охлаждающую куртку во время сильной жары в Токио

Бутылка со съёмным фильтром

Суперфунциональный половник

Есть мерные деления, плоская кромка для соскабливания чего-либо и боковые носики для наливания.

Эта сумка состоит из двух сумок, которые можно использовать по отдельности или вместе

Лучшее крепления для телевизора

Колготки с изображением татуировки. И не нужно никакого тату-мастера

Термокружка с регулируемой температурой

Покупка такой кровати — идеальное решение, если ваш питомец любит спать с вами, но вы от этого не в восторге.

Здесь вы можете посмотреть на предметы с фантастическим дизайном, которые приятно вас удивят.