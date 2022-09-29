16 прикольных или полезных штуковин, которые вы наверняка захотите приобрести для себя на зависть всем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 прикольных или полезных штуковин, которые вы наверняка захотите приобрести для себя на зависть всем

16 прикольных или полезных штуковин, которые вы наверняка захотите приобрести для себя на зависть всем

16 прикольных или полезных штуковин, которые вы наверняка захотите приобрести для себя на зависть всем

Шоппинг — любимое развлечение многих людей. Это занятие помогает отлично провести время и расслабиться. Покупки принесут ещё больше удовольствия, если они будут полезными и функциональными. Современные производители готовы наперегонки предлагать удивительные товары, которые привлекательны не только своим дизайном, но и «начинкой». Ведь обычная безделушка не так интересна, как продукт с продуманной концепцией.

Благодаря высокой конкуренции на рынке, потенциальные покупатели могут максимально придирчиво выбирать лучшие товары, которые точно завоют их сердечко и заставят радоваться состоявшейся покупке. Предлагаем вам взглянуть на интересные вещи, продаваемые различными магазинами, которые вы наверняка захотели бы приобрести для себя или своей семьи.

Крутая розетка, в которую можно воткнуть сразу три вилки

Удобная открывашка для консервов

Если дождевики не для вас, то имеет смысл обратить внимание на непромокаемые носки

Складной капюшон для пляжа с подушкой и зарядкой для гаджетов

Картофелемялка, которая умеет складываться

За счёт своей особенности она нормально ложится в ящик с остальными кухонными принадлежностями и не блокирует его, когда нужно что-то достать.

Лейка и распылитель — два в одном

Парень одет в охлаждающую куртку во время сильной жары в Токио

Бутылка со съёмным фильтром

Суперфунциональный половник

Есть мерные деления, плоская кромка для соскабливания чего-либо и боковые носики для наливания.

Эта сумка состоит из двух сумок, которые можно использовать по отдельности или вместе

Лучшее крепления для телевизора

Колготки с изображением татуировки. И не нужно никакого тату-мастера

Термокружка с регулируемой температурой

Покупка такой кровати — идеальное решение, если ваш питомец любит спать с вами, но вы от этого не в восторге.

Здесь вы можете посмотреть на предметы с фантастическим дизайном, которые приятно вас удивят.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям мобилизованных и участникам СВО
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям мобилизованных и участникам
Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Состоялся релиз Despot’s Game — игра уже доступна в подписке Game Pass
Состоялся релиз Despot’s Game — игра уже доступна в подписке Game Pass
Приватные прокси - правила и особенности использования
Приватные прокси - правила и особенности использования
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Лена Катина рассказала о больном раком муже
Лена Катина рассказала о больном раком муже
Директор Бориса Моисеева уже давно переписал квартиру на себя
Директор Бориса Моисеева уже давно переписал квартиру на себя
Лолита Милявская рассказала об отношениях с Борисом Моисеевым
Лолита Милявская рассказала об отношениях с Борисом Моисеевым
Татьяна Брухунова предсказала будущее России
Татьяна Брухунова предсказала будущее России
Владимир Кузьмин устроил романтическую фотосессию с женой в годовщину свадьбы
Владимир Кузьмин устроил романтическую фотосессию с женой в годовщину
Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud Gaming
Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud

Топ на сегодня

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
США назвали результаты референдумов о присоединении к России
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа

Еще по теме

Правила покупки телевизоров б/у
19 прикольных штуковин, которые словно специально были созданы для того, чтобы разорять наш кошелёк
15 отзывов о покупках, которые однозначно лучше, чем сами покупки (ФОТО)
Товары больше не смогут подделывать