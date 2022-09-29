17 случаев, когда людям удавалось найти на барахолках любопытные вещицы, чья изюминка в их странности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 случаев, когда людям удавалось найти на барахолках любопытные вещицы, чья изюминка в их странности

17 случаев, когда людям удавалось найти на барахолках любопытные вещицы, чья изюминка в их странности

17 случаев, когда людям удавалось найти на барахолках любопытные вещицы, чья изюминка в их странности

Барахолки и секонд-хенды — места, которые могут предложить вам любопытные экспонаты не хуже, чем в музее. Только вот не каждый отважится идти на их поиски. Но те, кто всё-таки решается потратить своё время и нервы, становятся обладателями настоящих сокровищ. Ведь их находки точно могут похвастаться своей изюминкой, которая спрятана в их диковинке и щепотке странности. Но иногда вся прелесть таких вещиц в этом и заключается.

Необычная прикроватная лампа

Картина, которую купит в свой дом только настоящий смельчак

Странная маленькая ваза-мутант

Фигурка с очень милым личиком

А вы бы выпили кофейку с такой кружки?

Чуть-чуть придавило

Иногда плоды фантазии человека и пугают, и поражают одновременно. А барахолка — отличное место, чтобы в этом очередной раз убедиться.

Свинка, которая поможет вам взвесить каждый грамм

Грустная тыковка

Пуфик в форме черепахи

Взгляд, перед которым сложно устоять

Их там было намного больше, чем показано на фото. Намнооого.

Летающая свинка на карусели для детей

А вы когда-нибудь видели такой держатель для туалетной бумаги?

А под шляпку можно ещё спрятать и запасной рулон.

Теперь в моём гараже будут стоять две крутых лампы в форме головы дяди Фестера

Вот те, у кого точно нет новогоднего настроения

Солонка и перечница в виде унитазов

Ходячая картина

Привет из космоса!

А вот ещё одна подборка, которая доказывает, что барахолка — место мечты для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис
"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым
Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию оказалось недостоверным
Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию оказалось
Подборка гифок (25 гифок) - 29.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 29.09.2022
Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре
Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
День Веры, Надежды и Любови, посвященный истории христианских мучениц, отмечают 30 сентября
День Веры, Надежды и Любови, посвященный истории христианских
Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпеса
Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение
Лера Кудрявцева теряет надежду на мир
Лера Кудрявцева теряет надежду на мир
Татьяна Тарасова заступилась за фигуристов, которых призвали на фронт
Татьяна Тарасова заступилась за фигуристов, которых призвали на фронт
Николай Валуев собрался идти в военкомат
Николай Валуев собрался идти в военкомат
Мария Шумакова сыграла свадьбу
Мария Шумакова сыграла свадьбу

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Подробности смерти Бориса Моисеева
Подробности смерти Бориса Моисеева
Готовим розы к холодам: правила укрытия кустов на зиму в Московской области
Готовим розы к холодам: правила укрытия кустов на зиму в Московской
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые
Подборка провального дизайна одежды (15 фото)
Подборка провального дизайна одежды (15 фото)

Еще по теме

АРМИ во всем мире в шоке! Какая странная привычка есть у парней из BTS?
15 случаев, когда людям на глаза попадались удивительные вещи, которые не каждый день увидишь
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Самые странные знаки зодиака с пугающими аномалиями