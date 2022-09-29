17 случаев, когда людям удавалось найти на барахолках любопытные вещицы, чья изюминка в их странности
Барахолки и секонд-хенды — места, которые могут предложить вам любопытные экспонаты не хуже, чем в музее. Только вот не каждый отважится идти на их поиски. Но те, кто всё-таки решается потратить своё время и нервы, становятся обладателями настоящих сокровищ. Ведь их находки точно могут похвастаться своей изюминкой, которая спрятана в их диковинке и щепотке странности. Но иногда вся прелесть таких вещиц в этом и заключается.
Необычная прикроватная лампа
Картина, которую купит в свой дом только настоящий смельчак
Странная маленькая ваза-мутант
Фигурка с очень милым личиком
А вы бы выпили кофейку с такой кружки?
Чуть-чуть придавило
Иногда плоды фантазии человека и пугают, и поражают одновременно. А барахолка — отличное место, чтобы в этом очередной раз убедиться.
Свинка, которая поможет вам взвесить каждый грамм
Грустная тыковка
Пуфик в форме черепахи
Взгляд, перед которым сложно устоять
Их там было намного больше, чем показано на фото. Намнооого.
Летающая свинка на карусели для детей
А вы когда-нибудь видели такой держатель для туалетной бумаги?
А под шляпку можно ещё спрятать и запасной рулон.
Теперь в моём гараже будут стоять две крутых лампы в форме головы дяди Фестера
Вот те, у кого точно нет новогоднего настроения
Солонка и перечница в виде унитазов
Ходячая картина
Привет из космоса!
А вот ещё одна подборка, которая доказывает, что барахолка — место мечты для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок.